Paura a Campocecina. Distrutte dalle fiamme tre auto parcheggiate al rifugio ’Belvedere’

Paura a Ferragosto a Campocecina per una serie di auto andate a fuoco. È successo attorno alle 11,50 di questo venerdì nell’area di sosta nelle vicinanze del rifugio ristorante Belvedere. A causare il rogo è stata una Mercedes, arrivata nel piazzale con del fumo che usciva dal cofano. Poco dopo il veicolo ha preso fuoco coinvolgendo altre due auto distrutte dalle fiamme, mentre altri tre veicoli sono stati danneggiati. Rapidamente le fiamme dalla Mercedes hanno agganciato la macchina parcheggiata a fianco che è esplosa incendiando il terzo veicolo. Momenti di panico nel ristorante dove i numerosi clienti hanno temuto che le fiamme potessero propagarsi ulteriormente e coinvolgere altri veicoli. Nessun ferito per fortuna.

I numerosi testimoni hanno raccontato di aver vissuto momenti di panico dopo che le fiamme hanno provocato una densa colonna di fumo nero e subito dopo un grosso boato. L’intervento dei vigili del fuoco è iniziato poco prima di mezzogiorno e si è protratto fino alle 13.30, quando l’incendio è stato domato. Sul posto anche la polizia municipale e i carabinieri forestali, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica. In supporto ai vigili del fuoco anche una squadra della Vab che ha aiutato a domare le fiamme. L’incendio è diventato subito virale con numerose immagini e video del rogo che hanno fatto il giro dei social e delle chat private, tuti realizzati da chi aveva scelto di trascorrere la giornata di Ferragosto a Campocecina. "A parte l’incendio delle tre auto non si sono registrati altri focolai - spiega Dennis Bruzzi, il responsabile della Vab di Carrara - proprio per evitare incendi siamo presenti con una squadra a Campocecina tutti i giorni dalle 18 alle 22, scoraggiando chi cerca di accendere fuochi o fare barbecue".

A parte questo spiacevole episodio la stagione al rifugio Cai sta andando molto bene, in particolare il periodo di Ferragosto. "La settimana di Ferragosto abbiamo registrato il tutto esaurito e ci auguriamo che il tempo prosegua così anche per le prossime settimane - commenta il gestore del rifugio Andrea Scagliola -. Abbiamo numerose prenotazioni anche per questa settimana. Non abbiamo registrato problemi a parte il rave party di qualche giorno fa e l’isola ecologica che vengono a svuotare solo una volta alla settimana e quindi sembra una discarica".

Alessandra Poggi