Appartamento in fiamme. Terrore nel condominio

Paura a Villafranca per un incendio che si è propagato in un appartamento di una palazzina in via Papa Giovanni XXIII, nella zona di confine con la frazione di Filetto. Le fiamme si sono sprigionate verso le 22, a dare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati dopo aver visto il fumo denso uscire dalle finestre. Hanno subito chiamato i vigili del fuoco e il loro rapido intervento ha fatto in modo che i danni fossero limitati e che la situazione sia rimasta sotto controllo. Difficile stabilire le cause dell’incendio, forse è stato un corto circuito, al momento sono in corso le indagini per stabilire la dinamica. La paura è stata tanta, ma non ci sono stati feriti, in casa infatti non c’era nessuno, quell’appartamento da un po’ di tempo è interessato da lavori di ristrutturazione e al momento non è abitato.

Tanta l’apprensione e la paura tra i residenti degli appartamenti vicini, che prima di vedere il fumo hanno sentito un forte rumore, come uno scoppio. Spaventati, dopo poco hanno capito che si trattava di un incendio. Sono stati subito evacuati e messi in sicurezza: sono stati per un po’ di tempo nel giardino del palazzo, assistiti da amici e parenti, finché la situazione non è migliorata. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio. Dopo alcune ore di lavoro, l’incendio è stato domato e sono state fatte le operazioni di bonifica.

L’appartamento interessato dalle fiamme ha subito alcuni danni, per fortuna l’incendio è rimasto circoscritto in una sola stanza, che ovviamente risulta inagibile. Sembra che le stanze vicine non abbiano subito danni, ma è ancora presto per verificare le condizioni dell’intero appartamento. Dopo alcune ore di attesa i residenti sono potuti tornare a casa, i loro appartamenti infatti non sono stati interessati dalle fiamme e non hanno subito danni. "Ci siamo spaventati - hanno detto - prima per aver sentito lo scoppio e poi per aver visto le fiamme. Per fortuna non ci sono stati feriti".

M.L.