Casa a fuoco in Via Verdi

Casa a fuoco nella centralissima via Verdi. Sembrava una serata estiva come tante, con gente che passeggia per strada, finestre aperte e voci in sottofondo. Un appartamento di via Verdi ha preso fuoco suscitando la paura dei residenti, che hanno temuto che potesse scoppiare l’edificio se le fiamme avessero raggiunto il gas. Sul posto per spegnere l’incendio sono arrivati i vigili del fuoco mentre i carabinieri si stanno occupando di ricostruire la dinamica che ha portato al rogo.

Le fiamme hanno messo in allarme i vicini di casa e l’odore di bruciato ha reso l’aria irrespirabile per un paio d’ore. Diverse le persone che si sono fermate in prossimità dei mezzi di soccorso per capire cosa stesse succedendo e chi avesse appiccato l’incendio. Per fortuna non ci sono stati feriti, anche perché sembra che la proprietaria in quel momento non fosse in casa. Secondo gli inquirenti non si esclude la natura dolosa del fuoco. Al momento è in corso un’indagine per risalire all’autore del rogo. Si sta cercando fra le conoscenze della donna che viveva nell’appartamento capire se qualcuno avesse voluto farle del male. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa allertati dall’odore di bruciato. Si cerca di capire se la titolare avesse avuto alterchi o motivi di lite con qualcuno che per vendetta potrebbe aver appiccato le fiamme all’appartamento. Ma saranno le indagini dei carabinieri a stabilire dinamiche ed eventuali responsabili. Al momento tutte le piste sono aperte, anche se sembra che non ci siano testimoni diretti in grado di dire se è stato visto uscire o entrare qualcuno dall’ingresso del palazzo.