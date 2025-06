Notte di paura a Porta Romana. Auto distrutte e danni a una casa. Non si esclude la pista dolosa

CASTIGLION FIORENTINOSono ancora in corso le indagini per chiarire le cause dell’incendio divampato nella serata di mercoledì 11 giugno in via Trento, a Castiglion Fiorentino. L’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti è quella di un cortocircuito, ma non viene esclusa la pista dolosa. I carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, stanno conducendo accertamenti tecnici sui veicoli coinvolti e stanno visionando le immagini di eventuali telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo, in attesa di elementi più concreti che possano chiarire l’origine del rogo.

Nel frattempo, le immagini dell’incendio hanno fatto rapidamente il giro del web, rimbalzando sui social già nelle ore successive all’accaduto. Diversi video girati dai cittadini mostrano una densa nube di fumo nero che si alzava sopra i tetti di Castiglion Fiorentino, ben visibile anche a distanza, con alte fiamme che illuminavano lo skyline notturno del paese. Una scena impressionante, che ha generato molta preoccupazione e un’ondata di commenti tra i residenti e sui gruppi online locali.

L’incendio si è sviluppato intorno alle 22 in via Trento, nella zona residenziale di Porta Romana. Le fiamme hanno avvolto rapidamente due auto parcheggiate a bordo strada e hanno danneggiato una terza vettura, rimasta colpita in modo più lieve. Il fuoco ha raggiunto anche una casa adiacente, che fortunatamente era disabitata al momento del rogo: lambiti dalle fiamme il tetto e una parte anteriore dell’edificio. L’incendio è stato visibile da diverse zone del paese e ha attirato numerosi cittadini in strada, richiamati dal rumore delle esplosioni e dalla colonna di fumo.

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno lavorato per oltre un’ora per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i danni materiali sono ingenti: due auto distrutte, una terza danneggiata, e l’abitazione coinvolta che ha riportato danni alla facciata e agli infissi. La situazione è tornata sotto controllo poco dopo le 23.