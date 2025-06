Crolla un cornicione, ore di paura. Travolge un’auto parcheggiata. Sei famiglie restano fuori casa

Serata di paura quella di lunedì 2 giugno in Viale Mazzini, a Castiglion Fiorentino. Intorno alle 21, un cornicione si è improvvisamente staccato dalla facciata di un condominio ed è precipitato sul marciapiede sottostante, colpendo in pieno un’auto parcheggiata. Il rumore del crollo ha allertato immediatamente i residenti della zona, molti dei quali si sono riversati in strada temendo il peggio. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del comando provinciale, insieme ai carabinieri e ai tecnici del Comune. L’area è stata rapidamente messa in sicurezza e transennata per evitare ulteriori rischi ai passanti. In pochi minuti, attorno al condominio si è formato un capannello di persone: residenti, curiosi e automobilisti si sono fermati, preoccupati per l’accaduto.

Il crollo ha provocato danni ingenti a un’auto di proprietà di un residente, parcheggiata proprio sotto il punto in cui si è verificato il distacco. Le verifiche strutturali hanno spinto i vigili del fuoco a vietare l’accesso al portone principale del palazzo, permettendo tuttavia ai condomini di rientrare nelle loro abitazioni passando da un ingresso secondario. Per motivi di sicurezza è stato disposto anche il divieto di affacciarsi dai balconi.

Sei le famiglie coinvolte direttamente: sono rimaste per alcune ore fuori casa in attesa dei controlli tecnici, rientrando solo dopo che i vigili del fuoco hanno escluso ulteriori pericoli immediati. Due attività commerciali situate al piano terra dello stabile resteranno invece chiuse fino a quando non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza per l’accesso. Il sindaco Mario Agnelli, nella mattinata di martedì, ha commentato l’episodio con un post pubblicato sui social: "Una serata di paura quella di ieri, ma che poteva finire molto peggio per gli abitanti di un condominio in Viale Mazzini e per i passanti. A seguito del crollo, sei famiglie sono state costrette a rimanere fuori finché i Vigili del Fuoco non hanno verificato la consistenza dei danni e la pericolosità dell’edificio."

Grazie al pronto intervento dell’Ufficio Tecnico comunale e dei carabinieri, l’area è stata rapidamente isolata e interdetta alla circolazione dei pedoni. Al momento, le operazioni di messa in sicurezza proseguono e non si esclude che nei prossimi giorni vengano effettuati ulteriori sopralluoghi per monitorare lo stato dell’immobile. Nessuna denuncia è stata presentata ai carabinieri, dal momento che non ci sono stati feriti.