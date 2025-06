Rissa dietro la basilica, botte e specchietti rotti

Montecatini Terme (Pistoia), 2 giugno 2025 – Ancora una notte critica, nel centro cittadino, ancora un sabato notte di agitazione e di degrado e anche un fine settimana in cui attirare l’attenzione sui problemi di pubblica sicurezza. Sono due gli episodi che si sono verificati nel fine settimana appena trascorso. Il primo che segnaliamo risale all’alba di ieri, domenica primo giugno. Si è trattato di una violenta rissa avvenuta nella zona del piazzale Don Celli, dietro la basilica di Santa Maria Assunta. Poco prima dell’alba, un gruppo di giovani ha iniziato a darsele di brutto. Lo scontro si è presto spostato in via Garibaldi, dove sono stati danneggiati anche gli specchietti di alcuni veicoli in sosta. Rissa e danneggiamenti hanno provocato subito allarme e sul posto, allertata dalle chiamate al numero unico di emergenza 112, è arrivata una pattuglia della polizia municipale, ma i protagonisti del movimentato episodio all’arrivo della squadra si erano già dileguati. Intanto Marco Lucarelli (Controllo del Vicinato) interviene ancora sulla situazione dell’area ex Sip anche alla luce dell’incendio divampato in zona all’alba di martedì 27 maggio.

“Il parcheggio non è più accessibile ed è stato sgomberato da tutte le auto, tranne per due furgoni, entrambi probabilmente di proprietà di una persona che vi dorme dentro abusivamente. “E’ stata vista dal vicinato – spiega Lucarelli – scaricare e abbandonare diverse quantità di rifiuti proprio lì, a pochi metri da dove è divampato l’incendio. È accaduto sabato 31 maggio, intorno alle 19. Poi si sono subito susseguite le chiamate al Comando di Polizia Locale di Via Del Salsero. La pattuglia della polizia locale è intervenuta, ma la situazione rimane invariata, come prima della telefonata”.

Lucarelli chiede come mai questi ultimi mezzi non siano ancora stati rimossi e se vi siano stati fatti i dovuti accertamenti. “Il parcheggio ex Sip – conclude Marco Lucarelli – era più volte stato segnalato da me e non solo, interventi random non hanno portato risultati, se non momentanei. Ora urge che le autorità si attivino a sostegno del progetto della Società Soccorso Pubblico, che ha subìto un danno importante con la perdita di un mezzo. Serve un monitoraggio serio e occorre accertare la reale presenza di una persona all’interno dell’immobile. Se sarà opportuno, occorrerà ricorrere anche ad altri uffici preposti”.