Furgone prende fuoco. Fiamme vicino al palazzo e un’auto danneggiata

Paura ieri in via Marina Vecchia: all’angolo con via Carducci un furgone, verso le 17, ha preso fuoco mentre transitava in via Carducci. Le fiamme sono partite dal vano motore e hanno rapidamente avvolto la parte anteriore del mezzo raggiungendo anche anche un’auto in sosta. In pochi istanti si è sviluppata una densa colonna di fumo nero e alte lingue di fuoco hanno lambito i terrazzi di un palazzo. Alcuni residenti sono usciti in strada attirati dal clacson che, bloccato dal calore, suonava suonava. La scena che si sono trovati davanti era impressionante e nell’aria un odore acre. Decisiva la prontezza del conducente del mezzo: ha sentito odore di bruciato pochi istanti prima e, intuendo il pericolo, ha accostato. Scendendo dal veicolo, ha notato le prime fiammate ed ha subito allertato i Vigili del Fuoco che sono intervenuti in modo rapido ed efficace: in pochi minuti le fiamme sono state domate e l’area messa in sicurezza. Fondamentale anche il fatto che l’incendio si sia sviluppato nel lato destro del motore, senza raggiungere il serbatoio del carburante. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e la Polizia Municipale che hanno interrotto la circolazione per circa mezz’ora consentendo le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza la zona. Nessun ferito, nessun danno agli edifici, ma tanta paura.

Michele Scuto