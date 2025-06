Vasco Rossi, guida ai concerti di Firenze: al Visarno in 120mila. Orari, accessi e trasporti

Firenze, 4 giugno 2025 – I primissimi fan sono arrivati l’altra sera e per avere la certezza di conquistare i posti migliori si sono accampati, con le loro tende da campeggio, nella zona delle Pavoniere, all’interno del Parco delle Cascine. Cresce l’attesa per il doppio appuntamento con Vasco Rossi: domani e venerdì – con inizio alle 20,45 – alla Visarno Arena si terranno le due date fiorentine del ’Vasco Live Duemilaventicinque’.

E per ogni serata sono attese circa 60mila persone. I fan potranno accedere allo spazio del concerto dalle 12 mentre alle 16 aprirà il box office, situato presso il piazzale delle Cascine (dove i divieti di sosta scatteranno già oggi). Sono previsti sei diversi accessi alla Visarno Arena e sul biglietto è riportato l’ingresso dedicato: ingresso Rosso da viale degli Olmi (posto unico), Giallo da viale degli Olmi (posto unico), Verde dal piazzale delle Cascine (posto unico), Arancio da piazza Puccini (prato Gold e Vip Gold Package), Argento da viale degli Olmi (Vip Lounge Package e persone con disabilità) e Blu dal piazzale delle Cascine (media e servizio).

All’entrata sono previsti controlli e tra gli oggetti che non sono ammessi all’interno del Visarno vi sono le borse e zaini più grandi di 15 litri mentre le bevande analcoliche sono ammesse in bottiglie di plastica da mezzo litro ma prive di tappo (ulteriori informazioni: https://www.livenation.it/vasco/2025-firenze-info).

In occasione dei due concerti (ma poi anche per gli appuntamenti del Firenze Rocks) tutta la zona delle Cascine sarà blindata: il Parco sarà chiuso al traffico dalla mezzanotte di domani e fino alle 3 di venerdì e dalle 7,30 di venerdì fino alle da mezzanotte di domani alle 3 di sabato. I blocchi dei veicoli saranno attivi in via Berio (in corrispondenza dell’incrocio con viale Rosselli), in via delle Cascine all’intersezione con via Paisiello, in piazza Puccini (sulla corsia di collegamento fra via Baracca e via delle Cascine) e in via del Barco, con deroghe solo per autorizzati e soccorso. In occasione dei concerti, quindi, si potrà accedere al parco delle Cascine solo a piedi (deroga per i veicoli dei portatori di disabilità con contrassegno e accesso/uscita solamente da via del Barco).

Per raggiungere la Visarno Arena è, quindi, fortemente consigliato l’impiego di mezzi pubblici, in particolare le due linee della tramvia. La T1 – che collega la stazione ferroviaria Santa Maria Novella con il comune di Scandicci – prevede due fermate, ’Cascine-Carlo Monni’ e ’Paolo Uccello’ che distano cinque minuti a piedi degli ingressi principali. Chi usufruisce della T2 – che collega la stazione ferroviaria Santa Maria Novella con l’aeroporto Vespucci di Peretola e l’uscita Firenze Nord dell’autostrada – deve scendere alla fermata ’San Donato’. La tramvia sarà in funzione fino alle 2 di notte e sono previsti passaggi più frequenti nelle ore di maggiore richiesta (ogni sei minuti circa).

L’acquisto dei biglietti (il cartaceo va timbrato a bordo) può avvenire con pagamento contactless ’Tip Tap’ a bordo, attraverso i canali digitali, nella App at bus, attraverso il portale shop.at-bus.it e la App Tabnet, via Sms, presso le biglietterie aziendali ’at’, alle emettitrici automatiche alle fermate della tramvia e alle rivendite. I bus 17, 55 e 35 sono quelli che arrivano più vicini alla zona. In tutti e tre i casi è consigliata la fermata Puccini/Manifattura (perché da piazza Puccini scatta l’area off limits ai veicoli).

Al termine del concerto la linea 17 (da piazza Puccini alla stazione Santa Maria Novella e piazza di San Marco) sarà potenziata fino a cessate esigenze. Sono previste due postazioni dedicate ai taxi e presidiate da steward in viale delle Magnolie e, dalle 17 in poi in piazza Vittorio Veneto all’interno dell’Hub di trasporto pubblico extraurbano.