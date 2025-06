Schianto tra auto, ferito trasportato col Pegaso

SANSEPOLCROUn impatto violento fra le due vetture, anche se per fortuna non vi sono state gravi conseguenze per le persone coinvolte. Incidente stradale a Sansepolcro lungo la Senese Aretina nella tarda mattinata di ieri, all’altezza del bivio per la frazione di Gricignano (nella foto), dove intorno alle 12 sono venute a collisione una Renault e una Fiat Panda. In base a una prima sommaria ricostruzione della dinamica del sinistro, al vaglio delle forze dell’ordine, pare che una delle due auto stesse per svoltare in direzione di Gricignano quando dalla corsia opposta sarebbe giunta l’altra.

A seguito della botta nello scontro frontale, il conducente della Panda – un 48enne residente nella città pierfrancescana – è rimasto incastrato fra le lamiere dell’utilitaria che si era semiribaltata e c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento per liberarlo; il 39enne al volante della Renault era invece già fuori dall’abitacolo quando sono arrivati i mezzi di soccorso: le ambulanze del 118 di Misericordia e Croce Rossa. L’uomo alla guida della Panda è stato poi trasportato dal Pegaso in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Careggi di Firenze; l’altro è stato trasferito in ambulanza, sempre in codice giallo, al San Donato di Arezzo. inevitabili le ripercussioni sul traffico, rimasto bloccato per circa un’ora fino all’ingresso nel centro urbano di Sansepolcro.