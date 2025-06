Concorsi pubblici per undici medici

Concorsi per giovani medici, in provincia di Arezzo si reclutano undici professionisti: in particolare si cercano un medico anestesista e rianimazione all’ospedale Santa Margherita di Cortona, un medico pediatra all’ospedale "La Gruccia" di Montevarchi, un medico di medicina interna ed un ortopedico all’ospedale Valtiberina di Sansepolcro. Un medico anestesista e di rianimazione, un medico di emergenza urgenza e un medico di chirurgia generale per lavorare nelle strutture di San Sepolcro e dell’ospedale del Casentino a Bibbiena, un medico igienista e un medico del lavoro per la zona Casentino e Valtiberina e un medico igienista degli alimenti e della nutrizione e un medico di medicina fisica e riabilitazione per la zona della Valdichiana aretina. L’iniziativa bissa i concorsi già banditi in Toscana nel 2024 ed è unica nel panorama nazionale, offrendo ai medici opportunità per rispondere alla carenza di professionisti nelle aree periferiche, fuori dai grandi centri urbani, o insulari della Toscana. Gli avvisi dei concorsi, che saranno pubblicati da Estar, ente di supporto tecnico della Regione, prevedono un contratto di assunzione a tempo indeterminato come dirigente medico specialista e un addendum con clausole esclusive che si sommano alle condizioni contrattuali ordinarie. Negli anni di permanenza il professionista potrà contare su una maggiorazione economica del proprio incarico e su esclusive premialità annuali, che nell’arco dei cinque anni potranno andare dai 1420 a 8300 euro l’anno. I medici che aderiranno avranno garantito un programma annuale di giornate di lavoro professionalizzanti negli ospedali della rete aziendale, compresa la possibilità di alcuni accessi nell’azienda ospedaliero universitaria dell’area vasta di riferimento con rimborsi per le trasferte.