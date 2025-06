La fattoria di Ramarella è verde. Pronto l’impianto fotovoltaico

La fattoria di Ramarella, a Pergine, gestita dalla Cooperativa Koinè, si conferma come un laboratorio a cielo aperto di innovazione sociale e ambientale. Questa mattina, alle 10,30, sarà inaugurato ufficialmente il nuovo impianto fotovoltaico realizzato in collaborazione con Zucchetti Centro Sistemi, che renderà la fattoria completamente autosufficiente dal punto di vista energetico. L’impianto, di tipo trifase e con una potenza di 8 kW, è dotato di un sistema di accumulo da 10 kWh, in grado di garantire continuità energetica anche nelle ore notturne. Un passo importante, come ha sottolineato Riccardo Filosa, sales director della green innovation division di Zcs.

"L’impianto - ha spiegato - fornisce energia pulita per tutte le attività della struttura, sia di giorno che di notte. Abbiamo inoltre integrato un sistema di ricarica per veicoli elettrici, che rafforza ulteriormente il profilo sostenibile dell’intervento. Questo progetto permette una drastica riduzione dei costi energetici e delle emissioni di CO2," Averaldo Farri, division director green innovation division della Zucchetti Centro Sistemi, ha ricordato che questo non è un progetto tecnico come gli altri, ma è stata una scelta fatta per servire un territorio e una comunità, che è poi quella dove è nata ZCS. Sauro Testi, vicepresidente di Koinè, ha spiegato che Ramarella è uno spazio abilitante, acquistato dalla cooperativa per accogliere persone in condizioni di fragilità sociale, che qui seguono percorsi personalizzati di socializzazione, formazione e inserimento lavorativo.

Ospita stabilmente quattro persone in un progetto di abitare supportato e il luogo è anche punto di aggregazione per le famiglie. Soddisfazione è stata espressa anche dalla presidente di Koinè, Elena Gatteschi. "Ringraziamo Zucchetti Centro Sistemi per l’attenzione e la sensibilità dimostrata - ha detto - Questa non è soltanto una fattoria, ma rappresenta un nuovo modello possibile di politiche sociali, dove l’autosufficienza energetica diventa parte integrante di un progetto più ampio. Un modello che si regge sulla collaborazione tra soggetti diversi, provenienti anche da mondi apparentemente lontani, uniti dalla comune visione della sostenibilità, tanto ambientale quanto sociale".