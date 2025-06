La cittadinanza come valore: serie di incontri

Al via il progetto "Scire" anche alla Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca di Cortona. Questa espressione, tratta dal verbo latino, significa "sapere" o "conoscere" ed è il titolo di un’iniziativa della Rete bibliotecaria aretina. "La nostra biblioteca - conferma l’assessore alla Cultura Francesco Attesti (nella foto)- ha aderito a questa iniziativa che ha lo scopo di creare occasioni di confronto e dibattito intorno ai temi della cittadinanza e dell’educazione. L’auspicio è che i nostri concittadini vogliano cogliere un’occasione come questa e ne approfittino per condividerne i valori in uno spirito di rete. Il programma di incontri arriva in un momento di rafforzamento dei servizi della biblioteca di Camucia che da questo mese aumenta gli orari di apertura". Il progetto prevede la realizzazione e l’organizzazione di 132 corsi, incontri e dibattiti di educazione permanente non formale. Molte opportunità gratuite di approfondimento e conoscenza per i cittadini adulti dei comuni della provincia di Arezzo. I temi dei corsi in programmazione alla Biblioteca di via Sandrelli riguardano: la formazione dei genitori all’educazione alla sessualità dei figli, dal 5 giugno; la terapia forestale, dal 20 giugno; l’ascolto dell’altro come pratica inclusiva per formatori di gruppi, dal primo settembre; convivenza e identità di genere, pari opportunità, contrasto alla violenza, dal 18 settembre. Per partecipare ai corsi è obbligatoria l’iscrizione alla Biblioteca del Comune e dell’Accademia Etrusca di via Sandrelli, 4G a Camucia, telefonando allo 0575637236.

Dal mese di maggio, per altro, la Biblioteca di Camucia ha aumentato l’orario di apertura. L’ambiente di via Sandrelli 4G è disponibile come sala lettura e servizio di prestito librario dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30. Il venerdì dalle 16,30 alle 18,30.