Muore schiacciato dal trattore, addio all’imprenditore Alfredo Talli

Montespertoli (Firenze), 24 maggio 2025 – È morto schiacciato dal trattore a 85 anni, Alfredo Talli, in un terribile incidente in via Lungagnana. Una tragedia che ha sconvolto una mattinata che si annunciava tranquilla e soleggiata, per la comunità di Montespertoli. L’episodio si è verificato prima di mezzogiorno: i vigili del fuoco di Castelfiorentino sono intervenuti alle 11.35, a seguito della richiesta d’aiuto – effettuata, da quanto appreso, dalla moglie della vittima – per una persona rimasta sotto un utensile agricolo collegato al trattore per la lavorazione della terra. Nelle prime fasi del soccorso, non essendo ben chiaro il luogo dell’intervento su una strada provinciale che attraversa più realtà comunali, sono intervenuti anche i pompieri del distaccamento di Empoli, che hanno setacciato la parte legata al comune di Lastra a Signa confinante a Montespertoli (nell’altro appezzamento di terreno).

Due le squadre inviate con l’obiettivo di coprire entrambi i versanti e individuare nel minor tempo possibile il posto in cui erano arrivati nel frattempo anche gli operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl (anche per accertare l’eventuale sussistenza di un infortunio sul lavoro) e i carabinieri.

E la vicenda drammatica è così stata ricostruita: stando a una prima ipotesi l’85enne stava lavorando, per la sua impresa individuale e con la propria attrezzatura, su un terreno di proprietà, alla guida di un trattore a cui era collegato una trincia, ossia una macchina agricola utilizzata per tagliare l’erba e trinciare arbusti e piante particolarmente ostinate.

Ad un certo punto, Talli avrebbe fermato il mezzo agricolo per verificare un malfunzionamento, cercando di capirne l’origine dopo aver sollevato la trincia. E proprio quest’ultimo strumento, dalla posizione sopraelevata in cui si trovava, sarebbe sceso e lo avrebbe schiacciato. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 ed è stato attivato anche l’elisoccorso Pegaso, in vista di un immediato trasferimento del ferito in ospedale. Un trasporto che non si è purtroppo rivelato necessario: il medico giunto sul posto insieme ai sanitari non ha potuto far altro che accertare il decesso dell’anziano.

Alfredo Talli era molto conosciuto non solo a Montespertoli, ma anche a Lastra a Signa, dove aveva un ulteriore appezzamento di terreno, e a Signa, dove aveva portato avanti per anni, insieme al fratello, l’azienda Fratelli Talli, specializzata nella produzione di cappelli. Benché fosse da sempre un protagonista di primo piano della vita imprenditoriale della zona, amava la campagna e, sin da giovane, aveva dedicato il tempo libero a coltivare i propri appezzamenti e a condividere i vari momenti della vita rurale con la famiglia e i tantissimi amici.