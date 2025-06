Cortona, a Terontola la commemorazione per le storiche maestre del paese

Arezzo, 3 giugno 2025 – Si è tenuta al cimitero di Terontola la commemorazione di Faustina Agata e di Giuditta Paliotti. La comunità locale con le insegnanti e gli alunni hanno partecipato all’incontro insieme al sindaco di Cortona Luciano Meoni, al dirigente scolastico Leandro Pellegrini e Maria Pia e Roberto Faragli pronipoti della maestra Paliotti.

Il plesso della scuola primaria è intitolato alla maestra Faustina Agata Paliotti, che i suoi alunni ricordano come la «maestrona». Al cimitero di Terontola è stata svelata la nuova lapide che ha preso il posto della precedente, ormai deteriorata.

Della maestra Paliotti ne racconta le vicende Remo Mucelli, altro insegnante cortonese, in un libro che vide la luce in occasione della cerimonia di intitolazione della scuola.

La commemorazione è stata organizzata da Annamaria Andiloro in collaborazione con il Comune. Sono stati ricordati alcuni episodi legati alla maestra Paliotti e della sorella Giuditta.

Faustina Paliotti è stata anche amica di Gino Bartali che si allenava in bicicletta tra Assisi e Firenze, portando nascosti nella canna della bicicletta i certificati di cittadinanza italiana di ebrei da salvare dai rastrellamenti dei nazisti. «Nel corso degli anni - ricorda Andiloro - questo legame tra la maestra Paliotti e il grande ciclista, è divenuto un motivo d'orgoglio per Terontola e oggi la vogliamo omaggiare con questa semplice ma significativa cerimonia».

«La città di Cortona e in particolare la comunità di Terontola vogliono ricordare la figura della maestra Faustina Agata Paliotti - dichiara il sindaco Luciano Meoni - un personaggio che divenne punto di riferimento del territorio e di tanti bambini garantendone la scolarizzazione in un periodo difficile come quello vissuto dalla compianta insegnante».