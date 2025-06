Il centro storico si rinnova. Investimenti da 200 mila euro per renderlo fruibile e sicuro

Si chiama "Centro storico fruibile e sicuro" il progetto col quale il Comune di San Giovanni è pronto a un intervento di rigenerazione urbana e valorizzazione dei luoghi del commercio nel cuore pulsante della città. Il tutto prevede investimenti complessivi per 210 mila euro, di questi oltre 164 mila finanziati dalla Regione Toscana attraverso un apposito contributo grazie al quale ci si appresta a compiere un passo concreto per rendere il salotto buono della città più sicuro, accessibile e attrattivo. L’iter progettuale ha avuto inizio con l’approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economica nel luglio 2022 e la conseguente candidatura dell’intervento al bando regionale per la qualificazione dei luoghi del commercio. Dopo un iniziale 45° posto in graduatoria, il progetto ha ottenuto il finanziamento grazie allo scorrimento della graduatoria avvenuto nel novembre 2024. Il principale scopo, come detto, è quello di poter riqualificare gli spazi urbani del centro storico prestando particolare attenzione alla sicurezza, alla fruibilità pedonale e alla sostenibilità ambientale. Tutti gli interventi previsti sono compatibili con i vincoli paesaggistici e culturali attualmente vigenti, ciononostante dovranno ottenere il parere favorevole della soprintendenza archeologia oltre che delle belle arti e paesaggio in piena conformità con il codice dei beni culturali. Il progetto esecutivo approvato, redatto dai tecnici comunali, comprende elaborati tecnici, grafici e amministrativi dettagliati, tra cui la relazione tecnica generale, il computo estimativo dei costi, il quadro economico e cronoprogramma, il capitolato speciale d’appalto e piano di manutenzione oltre che le planimetrie e tutti i dettagli costruttivi. Il quadro economico prevede circa 111 mila euro per lavori di oneri e sicurezza e poco più di 98 mila come somme a disposizione della stazione appaltante. Il finanziamento per le varie opere proviene oltre che da un contributo regionale anche da altri 45 mila euro dal bilancio comunale. Con l’approvazione del progetto esecutivo, l’amministrazione guidata da Valentina Vadi ha autorizzato il servizio lavori pubblici ad avviare le procedure per l’affidamento dei lavori. L’inizio degli interventi sarà subordinato all’ottenimento dell’autorizzazione da parte della Soprintendenza. La delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ha valore anche di permesso a costruire, ai sensi della normativa urbanistica vigente.

Massimo Bagiardi