Altri 18 punti informativi per turisti

BUCINE

È ufficialmente partito questo mese di giugno il progetto sperimentale "Info Point Diffuso", promosso dal Comune di Bucine in collaborazione con la rete di imprese Valdambra Tourism. L’iniziativa prevede l’attivazione di 18 nuovi punti informativi distribuiti capillarmente sul territorio comunale, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza turistica e valorizzare le risorse locali. I nuovi Info Point sono situati in strutture ricettive, attività commerciali e centri culturali, dove personale formato è a disposizione dei visitatori per fornire informazioni, consigli di visita e materiale promozionale. "Con questa iniziativa definiamo una tappa importante di un progetto più ampio di promozione turistica – ha detto il sindaco Paolo Nannini - Puntiamo a qualificare l’offerta e a coinvolgere sempre più operatori locali". Soddisfazione anche dall’assessora al Turismo, Paola Mugnai, che ha evidenziato come la rete rappresenti "un risultato concreto di collaborazione e innovazione, fondamentale per affermare la destinazione".

I 18 Info Point si trovano ad Ambra, a Casa Bistino, da Picci’s, Alla Corte di Bacco, al Bar della Piazza e a La Calcinaia; a Badia a Ruoti presso il circolo sportivo Anspi, all’Alimentari di Badia Agnano e al Ristorante La Perla Nera, sempre della frazione bucinese.

Punti di informazione turistica anche a al Camping Village La Chiocciola di Capannole, all’Azienda Agricola Poggio Molina di Bucine, al Vinhello, alla a Bottega di Duddova, a Podere Brogi, di Mercatale, alla Locanda dei Grulli di Pietraviva, all’Agriturismo Borgo Rapale, al Circolo ARCI San Leolino, alla Tenuta Prato al Sole e al Palazzo Tiglio – La Cantinetta di San Pancrazio.

Il progetto continuerà a evolversi con l’ampliamento della rete e l’introduzione di nuovi strumenti digitali, per fare della Valdambra una destinazione sempre più accogliente, sostenibile e connessa. Il 2024 ha confermato il boom turistico del Valdarno aretino, con un impressionante +28,2% di presenze e una crescita generalizzata in tutti gli otto comuni dell’ambito turistico. Scorrendo i dati comune per comune, Bucine si conferma un punto di riferimento: 25.307 arrivi (+3,4%) e 119.203 presenze (+4,2%).

Marco Corsi