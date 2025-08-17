Scattarsi un selfie per raccontarsi: "Raccontare come si vive Lajatico"

Un clic speciale, diverso. Nel cuore della piazza Vittorio Veneto, Lajatico regala ai suoi visitatori un’esperienza innovativa: una cartolina virtuale gratuita per immortalare il passaggio nel borgo diventato celebre nel mondo grande ad Andrea Bocelli. Il merito di tutto questo è dovuto al nuovo strumento digitale realizzato da Smart Kiosk che ha progettato, realizzato e fornito in comodato d’uso gratuito il dispositivo installato nella piazza, dove sarà possibile scegliere lo sfondo più suggestivo e scattarsi un selfie da condividere e custodire. Un souvenir digitale che racconta il legame del visitatore con il territorio.

Un gesto semplice, veloce e connesso. Un’idea originale di marketing territoriale, nata per valorizzare il paese attraverso la digitalizzazione turistica. "Lascia che la tua immagine parli del tuo viaggio e della bellezza autentica di Lajatico", è lo spirito dell’iniziativa.

"Greetings from Lajatico è un progetto innovativo promosso dal Comune di Lajatico in forma sperimentale: un totem fotografico interattivo installato nella centrale Piazza, pensato per valorizzare il territorio attraverso un’esperienza digitale unica – racconta il Comune di Lajatico – Il progetto Smile è molto di più: coinvolge i visitatori rendendoli protagonisti ed è l’occasione giusta per conoscere meglio chi visita Lajatico e migliorare l’offerta. Infine ogni selfie è una piccola narrazione visiva del territorio che rafforza l’identità e la visibilità del borgo nel panorama turistico".