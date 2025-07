Linea interrotta per molte ore. Convogli cancellati o dirottati. Attivate le corse con gli autobus

PONTEDERAUn centinaio le persone fatte evacuare da un treno regionale diretto a Firenze. Una quindicina gli abitanti di un condominio dei Villaggi a Pontedera fatte uscire di casa durante il momento più delicato delle operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco e centinaia i passeggeri che hanno dovuto raggiungere le destinazioni a bordo di pulman sostitutivi dei treni messi a disposizione dalle Ferrovie. Decine i convogli soppressi e cancellati. I bus sostitutivi sono stati attivati sulla tratta tra Empoli, San Miniato, San Romano, Pontedera, Cascina, fino a Pisa centrale. "Abbiamo cercato di reperire tutti i mezzi disponibili", fanno sapere da Ferrovie. I disagi sono stati tanti. Alla stazione di San Romano decine le persone rimaste a lungo in attesa. Così come a San Miniato e Pontedera, Cascina e Pisa. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a notte per la bonifica delle aree incendiate. Poi sono stati i tecnici delle Ferrovie a dover effettuare le verifiche necessarie alle infrastrutture.

I passeggeri costretti a scendere dal regionale bloccato sui binari nei pressi di Fornacette sono stati fatti evacuare dal convoglio dal personale delle ferrovie e con il supporto dei vigili del fuoco. Un’operazione durata pochi minuti, compiuta nella massima sicurezza, sotto un sole tremendo e con una temperatura prossima ai quaranta gradi. Prorpio il gran caldo e le sterpaglie secche lungo la linea ferrata sono stati la causa principale che ha causato il propagarsi del rogo scaturito dalle scintille del sistema frenante del convoglio in transito tra Pisa e Firenze.

Una quindicina le persone, soprattutto anziani, fatte evacuare dagli appartamenti dei condomini più vicini alle fiamme. Le persone sono state prese in consegna dal personale fatto intervenire dal Comune e dal 118 e portate in ambienti idonei, in attesa della fine delle operazioni di spegnimento. Nel tardo pomeriggio sono state fatte rientrare in casa con la raccomandazione di tenere le finestre chiuse. Le operazioni di spegnimento sono state seguite dal parroco dei Villaggi, don Angelo Cuter, e dal presidente della società sportiva Stella Azzurra Massimo Leggerini che hanno ambienti (tra cui la chiesa parrocchiale) vicini alla ferrovia. I passeggeri fatti scendere dal treno bloccato a Fornacette sono stati fatti salire su un pullman messo a disposizione da Ferrovie dello Stato e diretto verso le località dell’interno.

Al momento in cui andiamo in stampa la circolazione ferroviaria tra Firenze e Pisa è ancora bloccata. Il lavoro dei tecnici di Ferrovie proseguirà per tutta la notte per verificare eventuali danni a tombini, pozzetti e cavi elettrici lungo la tratta.

gabriele nuti