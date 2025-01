La classifica delle migliori pizzerie in Toscana

Firenze, 14 gennaio 2025 - Il 17 gennaio si festeggia la Giornata mondiale della pizza, in onore di Sant'Antonio Abate, patrono dei pizzaioli. Il Pizza Day viene celebrato in tutto il mondo a partire dal 2017, quando l’Arte tradizionale del pizzaiolo napoletano è stata riconosciuta dall’Unesco come patrimonio culturale dell’umanità. In occasione di questa festa che celebra una delle eccellenze culinarie italiane, ecco come si posiziona la Toscana secondo la classifica stilata da "50 Top Pizza Italia 2024".