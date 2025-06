Le porte di Kilowatt sono aperte: come prenotare le opportunità formative e di ospitalità

Arezzo, 13 giugno 2025 – Conto alla rovescia per KIlowatt Festival a Sansepolcro.

La biglietteria è aperta: è il momento di scegliere i vostri spettacoli, ma anche di lasciarvi sorprendere. Troverete un caleidoscopio di esperienze artistiche, tecniche diverse e visioni nuove che vi accompagneranno ben oltre la fine dello spettacolo.

Vi invitiamo a esplorare il programma con pazienza e curiosità: tra spettacoli, performance, concerti e incontri, troverete sicuramente qualcosa che accenderà la vostra immaginazione e arricchirà la vostra memoria.

Non lasciatevi sfuggire l’occasione: comprate online il vostro biglietto e preparatevi a un viaggio unico nel mondo delle arti performative contemporanee.

Una volta acquistato l’abbonamento sul portale, è necessario scegliere, sempre online, gli spettacoli che vorrete vedere; soltanto seguendo questa prassi potrete avere accesso alla loro visione. L’abbonamento, da solo, non varrà per l’ingresso agli spettacoli e non comprende l’ingresso a Tu non mi perderai mai (2005 | 2025), ai concerti e ai dj-sets.

* BIGLIETTO OPERATORE con obbligo di accredito a [email protected]

SPETTACOLO CON PREZZO SPECIALE Tu non mi perderai mai (2005 | 2025) ingresso singolo €15,00 under 35, Soci Unicoop Firenze, Craal Aboca, soci BCCAS €12,00

From Broadway to Epidaurus

Laboratorio di danza condotto da Marco D’Agostin

12–19 luglio 2025

Ultimi 5 posti disponibili!

Un’occasione formativa unica per performer provenienti da danza, teatro e arti sceniche

Pensare, fare, scrivere della luce

Laboratorio di lighting design con Gianni Staropoli e Michelangelo Bellani

12–19 luglio 2025

Ultimi 6 posti disponibili!

Un laboratorio intensivo dedicato a danzatori, danzatrici, coreografi, coreografe, light designer e professionisti e professioniste dello spettacolo dal vivo che vogliono esplorare il rapporto tra luce, corpo e spazio.

Il suono del mio schianto

Laboratorio di drammaturgia condotto da Fabiana Iacozzilli

12–18 luglio 2025

Ancora un posto disponibile!

Dando spazio all’improvvisazione e alla drammaturgia scenica il teatro viene esplorato come luogo di trasformazione e racconto del proprio “schianto”.

La summer School gratuita

Lavori nello spettacolo dal vivo? Ti occupi di performance, curatela, organizzazione culturale o formazione artistica e sei interessato/a ad approfondire il rapporto tra digitale e arti performative?

Allora questa opportunità formativa fa per te!

Dal 14 al 18 luglio 2025, a Sansepolcro (AR), torna la Summer School – Digital Performing Arts di Kilowatt Festival: un percorso intensivo, gratuito (prevista solo una quota di 40 € per spese assicurative), per esplorare come la tecnologia sta trasformando il mondo dello spettacolo dal vivo.

Ultimi 6 posti disponibili!

Dormire a Kilowatt? Ti aiutiamo noi

Parte del bello di Kilowatt Festival è anche il viaggio che porta fino a qui. Sansepolcro vi accoglie tra le colline, con la sua dimensione raccolta e accogliente. Raggiungerci è semplice, e una volta arrivati vi sentirete subito parte di qualcosa.

Se cercate un posto dove dormire durante il festival, potete contattare il nostro addetto all’ospitalità, Mattias Schweitzer, scrivendo a [email protected].

Novità 2025: il festival si vive anche in tenda!

Quest’anno, per la prima volta, potete scegliere di vivere Kilowatt in campeggio, per un’esperienza diversa, più immersiva, più libera.

Abbiamo attivato delle convenzioni speciali con due aree camping immerse nella natura: Podere Violino e Umbria Camp.

Presentandovi come partecipanti al Kilowatt Festival, potrete usufruire di una tariffa agevolata dedicata.