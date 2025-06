Gli archi del preludio di Washington in concerto per "Musica al centro"

Arezzo, 13 giugno 2025 – The Washington preludio strings in concerto per "musica al centro"

Martedì 17 giugno alle ore 19 a Sansepolcro presso l'Auditorium di Santa Chiara, si terrà, nell'ambito del ciclo "Musica al Centro", un concerto dell'ensemble giovanile WASHINGTON PRELUDIO STRINGS. Il gruppo americano, in tournée in Italia dal 15 al 25 giugno, si esibirà anche in varie località del centro Italia. In occasione del concerto di Sansepolcro si aggiungeranno all'organico anche 9 studenti del Centro Studi Musicali della Valtiberina e allievi della nostra docente di violino Eloise Hellyer. Sarà per loro una preziosa occasione di condivisione di emozioni con i loro colleghi americani attraverso la musica che si conferma come linguaggio universale capace di mescolare e tenere insieme realtà tanto diverse e così distanti geograficamente.

Concerto quindi da non perdere. L'ingresso è gratuito.

Washington Preludio Strings è una collaborazione di insegnanti di architettura nell'area di Washington DC e comprende studenti dei programmi Suzuki a Washington DC e negli stati di Virginia, Maryland e Illinois. Guidati da Stephanie Sims Flack e Diana LeGrand, sono lieti di intraprendere nel giugno 2025 il loro 5° tour e di esibirsi in Italia a Montecatini, Assisi e Sansepolcro.

DIANA LEGRAND, di Assisi, Italia, ha iniziato i suoi studi musicali all'età di due anni e mezzo, imparando da sua madre, Eloise Hellyer, insegnante di violino e pianoforte. All'età di 15 anni, è stata accettata alla North Carolina School of the Arts (UNCSA) dove ha studiato con Elaine Richey (1932–1997), primo violino del Razamousky String Quartet. Ha conseguito il Bachelor e il Master in Violino e ha proseguito i suoi studi all'UNCSA con Robert Mann, membro fondatore del Juilliard String Quartet, e con Nicholas Mann, secondo violino del Mendelssohn String Quartet. Tornata in Italia, Diana ha proseguito gli studi musicali presso il Conservatorio di Modena, conseguendo con lode il diploma in Violino. Nel corso degli anni, ha studiato con violinisti di rilievo come Vadim Brodski, vincitore del primo premio dei concorsi internazionali Wieniawski, Tibor Varga e Paganini, Paola Besutti di Firenze, ed Emanuel Hurwitz, violino spalla del Melos Ensemble e primo violino dell'Aeolian String Quartet. Diana è un'artista e un'insegnante attiva. Entrambi le attività l'hanno portata in giro per il mondo in Europa, nelle Americhe e in Asia. In precedenza è stata violino spalla e solista della Pan American Symphony Orchestra, con sede a Washington DC, ora violino spalla e solista della Paragon Philharmonia e attuale violinista solista dello spettacolo di Broadway nominato ai Tony, Forever Tango. È un'artista nominata ai Latin Grammy 2021 per l’album “Tango of the Americas” nella categoria Miglior album di tango. Il suo ultimo album "Tango senza frontiere" ha ricevuto quattro nomination ai Gardel Awards 2023 in Argentina. Una recensione, da parte del DC Metro Theatre Arts, ha detto che "Diana LeGrand è stata in grado di portare tanta passione e spinta alla sua performance attraverso i suoi assoli assolutamente mozzafiato”.

STEPHANIE SIMS FLACK, violinista e insegnante, svolge un intensa attività concertistica come musicista da camera e orchestrale freelance nell'area metropolitana di Washington DC, è primo violino associato e co-fondatrice della Paragon Philharmonia e si esibisce nell'album nominato ai Latin Grammy "Tango of the Americas" con la Pan American Symphony Orchestra. Gli impegni orchestrali hanno incluso la Cambridge (Inghilterra) Philharmonic, Ely Sinfonia (Leader), Arizona Opera e Baton Rouge Symphony ,e si è esibita con l'American Pops Orchestra, l'Annapolis Symphony, l'Alexandria Symphony, la Fairfax Symphony, la Washington National Cathedral Choral Society e la Washington Concert Opera, tra gli altri. Richiesta a livello nazionale e internazionale sia come insegnante di workshop, sia come performer, Stephanie è stata co-direttrice del Greater Washington Suzuki Institute e ha insegnato al Bristol Suzuki Workshop in Inghilterra, al Phoenix Phest nel Michigan, all'Inside Music Academy, con sede in Oregon, e al Tamarack Arts di New York. Ha diretto e si è esibita in tournée in Inghilterra, Italia, Austria e Germania con Washington Preludio. Ha conseguito il Bachelor of Music in violino presso la Louisiana State University e il Master of Arts presso l'Indiana University con una formazione continua presso il simposio biennale Starling-Delay Juilliard sugli studi di violino a New York.

