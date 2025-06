La prima edizione di Estate in Armonia a Pozzo della Chiana

Arezzo, 12 giugno 2025 – Dal 26 al 29 giugno 2025, il borgo di Pozzo della Chiana, nel cuore della Valdichiana, ospita la prima edizione di Estate in Armonia: quattro giorni di musica, cultura, gastronomia e tradizione. Con concerti dal vivo, spettacoli, letture, un raduno di auto d’epoca e una caccia al tesoro nel centro storico, l’iniziativa mira a coinvolgere attivamente la comunità e i visitatori in un’atmosfera accogliente e autentica. Ogni sera sarà attivo uno stand gastronomico con pizza, specialità locali e bevande, per vivere un’esperienza di condivisione anche a tavola. Tra gli ospiti: CHIARA GALIAZZO, vincitrice di XFactor 2012, e l’ORCHESTRA MULTIETNICA di Arezzo al femminile, in uno spettacolo che intreccia musica e storie di coraggio. 2. Il Progetto e il Territorio Estate in Armonia nasce dalla volontà di dare nuova vita al borgo di Pozzo della Chiana, creando occasioni di incontro e condivisione che abbiano al centro la cultura, la partecipazione e il paesaggio. L’evento è organizzato da Associazione per il Pozzo ODV con il supporto del Comune di Foiano della Chiana, delle realtà locali e la collaborazione delle scuole di musica del territorio. L’obiettivo è unire persone, generazioni e culture attraverso la musica, la convivialità e la valorizzazione del tessuto sociale locale.

Giovedì 26 Giugno – APERTURA IN GRANDE STILE Ore 21:15 – MEGABAND in CONCERTONE Una formazione eclettica di studenti della scuola di musica di Maicol Cucchi e Amos Cucchi, uniti dalla passione per la musica. La MEGABAND è un gruppo eterogeneo di 25/30 talenti di diverse età e background che si esibisce con brani di vari generi, con una predominanza rock e blues, raccontando al pubblico un pizzico di storia della musica moderna. CENA DI PESCE su prenotazione: Antipasto di Mare, Gamberoni, Frittura Mista, Patate Fritte o Insalata. Venerdì 27 Giugno – OMAGGIO A VALENTINA GIOVAGNINI Ore 21:00 – Serata speciale con Benedetta Giovagnini e Chiara Galiazzo Una serata intensa dedicata alla memoria della cantautrice Toscana Valentina Giovagnini. Durante la serata, si alterneranno artisti che si sono distinti nelle passate edizioni del Premio Valentina Giovagnini, come Gaia Mazzoli, vincitrice della II edizione del Premio, Gloria Galassi, vincitrice della X edizione e Giorgia Bazzanti seconda classificata e Premio della critica dell’XI edizione. A seguire, ad esibirsi sarà la sorella Benedetta Giovagnini, finalista di The Voice 2014, Sanremo Social Day 2012 e del contest autoriale Genova per Voi. Benedetta, con all’attivo un album da cantautrice e uno da interprete, proporrà un repertorio inedito che intreccia: • Brani dagli album di Valentina • Cover amate da Valentina • Canzoni tratte dal progetto La Taniere d’Amelie, finalista del Deejay On Stage per due anni e band emergente dell’anno 2016 per Rockit Italia Accompagnano Benedetta i musicisti Paolo Dioni (tastiere), Carlo Ballantini (chitarra), Riccardo Lanzi (chitarra), Marco Pezzola (pianoforte) , Maurizio Assilli (basso), Stefano Bellacci (sax), Andrea Cetica (batteria), Alessia Massaini (violino), Filomenadi Curzio (violoncello), Marco Tizzi (flauto). OSPITE SPECIALE: CHIARA GALIAZZO che interpreterà oltre ai suoi successi, una versione intima de “Il passo silenzioso della neve”, brano simbolo di Valentina A presentare la serata Elisa Pieschi, nota violoncellista (non si è limitata ai repertori di musica classica, ma ha suonato con cantanti di musica leggera come Biagio Antonacci e Claudio Baglioni con cui ha partecipato ad una tournée in tutta Italia,e con Gianna Nannini partecipando a numerose trasmissioni televisive Rai e mediaset) e conduttrice televisiva su teletruria.

Sabato 28 Giugno – MUSICA, PAROLE E STORIE AL FEMMINILE Ore 21:15 – Orchestra Multietnica di Arezzo al Femminile Dieci musiciste provenienti da Argentina, Romania, Giappone, Russia, Albania, Algeria, Olanda e Italia porteranno sul palco un viaggio musicale dal mondo. Lo spettacolo sarà arricchito dalle letture tratte da Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli di Elena Favilli e Francesca Cavallo, interpretate dall’attrice Elena Ferri, fondatrice della compagnia Fondamenta Zero e con esperienze al Teatro Stabile del Veneto, Teatro delle Donne, Les Moustaches e Officine della Cultura. Domenica 29 Giugno – TRA MOTORI, GIOCHI E MEMORIA COLLETTIVA • Mattina: Raduno di oltre 50 auto d’epoca con tour panoramico della Valdichiana (Pozzo, Lucignano, Monte San Savino, Marciano, ritorno a Pozzo) • Pranzo presso Pizzeria-Osteria “Il Tempio” (su prenotazione) • Pomeriggio: Grande Caccia al Tesoro tra il Tempio di Santa Vittoria e il Centro Storico • Sera – Concerto conclusivo con la Valdichiana Junior Band La Valdichiana Junior Band è una banda giovanile nata nel 2022. È composta da allievi delle scuole di musica annesse alle bande di Foiano della Chiana, Pozzo della Chiana, Lucignano, Castiglion Fiorentino e Ciggiano. Vive grazie alla stretta collaborazione tra queste realtà, che condividono l’appartenenza alla stessa vallata e la stessa passione per la musica, l’insegnamento e la tradizione bandistica. • A seguire – Proiezione storica: “I Giochi dei Rioni a Pozzo della Chiana” Una speciale proiezione dedicata ai Giochi dei Rioni, un evento che fino alla fine degli anni Ottanta coinvolgeva l’intero paese in gare tra quartieri. Un’occasione per riscoprire insieme un pezzo di storia e identità comunitaria, attraverso immagini d’archivio e testimonianze che raccontano la vivacità e l’unità del borgo di un tempo. 4. Area Gastronomica