Arezzo, 13 giugno 2025 – Festasaggia: feste a misura di paesaggio: parte il calendario 2025-26

Nuovi obiettivi: un vademecum e il superamento del record 2024 di 30 mila fruitori attivi.

Inizia il 15 giugno in Casentino con la Festa della Transumanza di Ortignano Raggiolo insieme a La Brigata di Raggiolo, il progetto Festasaggia 2025 che, dopo il Corniolo nei primi di giugno, ci accompagnerà fino al 6 gennaio 2026 con la festa della farina di San Godenzo.

Quest’anno il percorso - promosso dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino attraverso l’Ecomuseo e dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi con il riconoscimento e la collaborazione di Slow Food Toscana e Emilia Romagna – è composto da ben 17 eventi che uniscono vallate diverse dell’Appennino Tosco Romagnolo.

Nello scorso anno Festasaggia ha avuto un grande successo: 30 mila fruitori stimati, 60 iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale locale, 25 i prodotti/piatti locali valorizzati, 80 i produttori coinvolti.

Quest’anno il progetto si ripropone le medesime finalità ovvero la promozione del territorio, la salvaguardia dei sui valori culturali e la valorizzazione dei prodotti e delle micro-economie locali e dell’ambiente.

In particolare sono promosse e sostenute le iniziative che privilegiano i seguenti aspetti:

• Valorizzazione del patrimonio culturale locale.

• Utilizzo di prodotti del territorio e celebrazione di piatti tipici locali.

• Modalità virtuose di riduzione, riciclo e smaltimento dei rifiuti.

• Valorizzare e qualificare il lavoro del volontariato riscoprendo al contempo il senso

comunitario della festa ed il valore dell’accoglienza.

• Realizzare azioni di promozione coordinata delle feste al fine di migliorarne la

riconoscibilità e guidare i fruitori.

• Promuovere momenti di scambio e confronto tra le varie manifestazioni (intorno a piatti,

prodotti e sapienze).

• Stimolare patti ed accordi tra i produttori locali e le feste per la conoscenza e la

promozione della produzione locale (piccoli produttori, coltivazioni biologiche...)

Antonio Fani Sindaco di Castel San Niccolò e Assessore dell’Unione dei Comuni con delega alle attività degli Ecomusei e CRED commenta: “Festasaggia è un progetto che unisce persone, territori, in una visione di promozione e valorizzazione comune di momenti di socialità tradizionali e di prodotti di qualità. I benefici apportati da questo percorso sono molteplici, innanzitutto una promozione coordinata, poi ovviamente anche azioni sinergiche e scambi reciproci a favore dei territori. UN bel progetto di cui andiamo fieri che anche quest’anno offrirà tante opportunità per ritrovarsi insieme in occasioni di festa a celebrare le unicità dei propri territori di appartenenza”.

Tra le novità di quest’anno anche un percorso di affiancamento formativo, a cui hanno preso parte anche alcuni organizzatori delle festesagge, nell’ambito del progetto ECO – Ecologicamente

Culturali, promosso dal Ministero della Cultura e sostenuto dall’Unione Europea. E’ stato così introdotto uno strumento di analisi (check-list CAM Eventi) attraverso il quale sono state analizzate le varie fasi dell’iniziativa Festasaggia al fine di elaborare modalità, opzioni e alternative per

rispettare gli obiettivi dei Criteri Ambientali Minimi.

Prossimo obbiettivo: un vademecum che affiancherà il regolamento e il decalogo del progetto.

FESTASAGGIA 2025/2026

PROGRAMMA

20 – 21 – 22 GIUGNO 2025

FUSIGNO D’ESTATE

Londa (FI)

Pro Loco Londa APS

22 GIUGNO 2025

I SAPORI RITROVATI: dall’Acquacotta ai Frigioli

Moggiona - Poppi (AR)

Pro Loco Moggiona

26 LUGLIO 2025

ANTICA BATTITURA DEL GRANO

Loc. Le Casine - San Godenzo (FI)

Ass. Foresta Modello delle Montagne Fiorentine e Azienda Agricola Le Casine

2 AGOSTO 2025

LA MANGIALONGA

Badia Prataglia - Poppi (AR)

Pro Loco di Badia Prataglia APS

12 – 13 – 14 AGOSTO 2025

FESTA DEL TORTELLO ALLA LASTRA

Corezzo - Chiusi della Verna (AR)

Associazione Pro Loco di Corezzo

22 – 23 – 24 AGOSTO 2025

IL GUSTO DEI GUIDI

Poppi (AR)

Pro Loco Centro Storico Poppi APS

31 AGOSTO 2025

FIERA DEI POGGI

San Godenzo (FI)

Associazione Turistica Proloco San Godenzo -

12 – 13 – 14 SETTEMBRE 2025

FESTA DELLA PESCA REGINA DI LONDA

Londa (FI)

Comune di Londa

21 SETTEMBRE 2025

FESTA DEL TORTELLO SULLA LASTRA

Santa Sofia (FC)

Pro Loco di Santa Sofia

19 e 26 OTTOBRE 2025

LA BALLOTTATA

Castagno d’Andrea - S. Godenzo (FI)

Associazione Andrea Del Castagno.

1 – 2 NOVEMBRE 2025

FESTA DI CASTAGNATURA

Raggiolo - Ortignano Raggiolo (AR)

La Brigata di Raggiolo

2 NOVEMBRE 2025

FESTA DELLA POLENTA

Montemignaio (AR)

Polisportiva di Montemignaio

9 NOVEMBRE 2025

FESTA DELLA CASTAGNA

Cetica - Castel San Niccolò (AR)

Pro Loco “I Tre Confini” di Cetica

8 DICEMBRE 2025

SAGRA DELLA POLENTA E DEL BALDINO DOLCE

Faltona - Talla (AR)

Pro Loco di Faltona APS

4 e 6 GENNAIO 2026

GIORNATA DELLA FARINA

Castagno d’Andrea - S. Godenzo (FI)

Associazione Andrea Del Castagno -

Per maggiori informazioni: EcoMuseo del Casentino – Unione dei Comuni Montani del

Casentino www.ecomuseo.casentino.toscana.it/festasaggia; OLTRETERRA

www.oltreterra.it/i-progetti/il-turismo-consapevole-e-sostenibile/