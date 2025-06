Sono entrati in Giordania i vescovi toscani, partiti da Gerusalemme: stavano completando un pellegrinaggio in Terra Santa e sarebbero dovuti ripartire da Tel Aviv ma l'attacco all'Iran ha comportato la chiusura dell'aeroporto

Arezzo, 13 giugno 2025 – Sono entrati in Giordania i vescovi toscani, partiti questa mattina da Gerusalemme: stavano completando il loro pellegrinaggio in Terra Santa e sarebbero dovuti ripartire da Tel Aviv stasera ma l'attacco all'Iran ha comportato la chiusura dell'aeroporto . La Custodia di Terra Santa ha allora organizzato per loro il trasferimento ad Amman per poter rientrare poi in Italia. È quanto si spiega dalla Conferenza episcopale toscana «Abbiamo passato il confine tra Israele e Giordania ad Allenby, adesso siamo su due

pulmini che ci porteranno ad Amman» spiega Simone Pitossi, giornalista di Toscana Oggi che accompagna il gruppo che comprende anche sacerdoti e laici. A guidarlo

è il cardinale Augusto Paolo Lojudice, presidente della Cet, arcivescovo di Siena e vescovo di Montepulciano, insieme a frà Matteo Brena, Commissario di Terra Santa per la Toscana. Della delegazione fanno parte i vescovi: Gherardo Gambelli (Firenze), Stefano Manetti (Fiesole), Andrea Migliavacca(Arezzo ),Paolo Giulietti (Lucca), Giovanni Nerbini (Prato),Giovanni Paccosi (San Miniato), Saverio Cannistrà (Pisa), Bernardino Giordano (Grosseto e Pitigliano), Mario Vaccari (Massa Carrara - Pontremoli), Simone Giusti (Livorno), RobertoFilippini (emerito di Pescia).

«Ci ​​hanno portato fuori dalla città vecchia di Gerusalemme che adesso è chiusa. Tutti i collegamenti stradali sono interrotti. Siamo a Notre Dame in attesa del pullman che ci porti verso la Giordania. Stanno cercando di capire se lo spazio aereo giordano è aperto e che voli ci sono per il rientro". Lo spiega, dopo l'attacco israeliano all'Iran, Simone Pitossi, che sta seguendo - come riporta Toscana Oggi - un gruppo di vescovi toscani in questi giorni in pellegrinaggio in Terra Santa.

In un video, padre Ibrahim Faltas, Vicario della Custodia di Terra Santa, ha raccontato il cambio di programma che oggi vedrà i vescovi toscani lasciare Gerusalemme. Cancellato il volo da Tel Aviv, il rientro avverrà dalla Giordania. Per la prima volta gli israeliani