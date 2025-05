"Fuori": un'esplosione di arte e libertà alla Limonaia di Villa Strozzi

Firenze, 13 maggio 2025 - Libertà e autodeterminazione. Per rompere il muro di gomma di un silenzio alimentato da diritti negati e discriminazioni sempre presenti: ma è davvero possibile trasformare il presente immaginando un futuro di inclusione e partecipazione? Conoscersi, confrontarsi e condividere esperienze rafforzando il legame tra cultura, attivismo e comunità è la strada battuta dalle associazioni inQuanto Teatro e GLORIA, che con il supporto dei creatori del podcast "Solo se ti rende felice" Giulia Cavallini e Andrea Falcone organizzano alla Limonaia di Villa Strozzi una due giorni di spettacoli, workshop, talk e performance dedicati al dialogo, all'ascolto e al rispetto delle identità.

"Fuori" è il titolo dell'appuntamento unico che venerdì 30 e sabato 31 maggio riunisce le sedici realtà LGBTQIA+ che daranno vita a Prato al Toscana Pride 2025; ed è proprio alla manifestazione del prossimo 21 giugno che sono destinati i proventi della festa di danza, drag performance, musica e incontri culturali aperta nella serata di venerdì dalla seconda edizione di "Dancing over the rainbow", il festival di danza curato dall'A.s.d. LUV Dance Movement: la rassegna, presentata da Valerio Bellini e la drag queen Yona is Rich, prevede un repertorio di brani pop eseguiti a cappella dal coro LGBTQ+ di Firenze e l'intervento della portavoce del Pride Lalique Chouette.

La giornata di sabato sarà invece un susseguirsi di eventi, con la partecipazione di artiste e collettivi impegnati sulla scena queer e underground: dalla quarta edizione di "Relight my disco", che alterna momenti di improvvisazione a workshop sulla danza Waacking organizzati da Smash Hip Hop Point1 con la direzione di Marialisa Puntoni e Valerio Cassa, alla scoperta di Peer Rope, l'arte del bondage e delle corde approfondita da Toscana Shibari Dojo.

La serata prosegue con il live talk del podcast "Solo se ti rende felice", che in collaborazione con il gruppo TFLL ospita Mr. Rubber Italia 2025 per un dialogo sulle sottoculture kinky e il loro rapporto con l'estetica queer, e si anima sui ritmi scatenati della performance "Rainbow Shibari" di Niji_nawa e dello spettacolo "WOW", condotto dalla vulcanica Drag Queen Maga Margò: un'esplosione di talento in compagnia dei partecipanti del laboratorio tenuto da Lalique Chouette insieme ad IREOS - Comunità Queer Autogestita. In chiusura, ecco l'attesissimo dj set "GLORIA", con DJ Babel in consolle e la partecipazione di tutti gli artisti e performer del festival.