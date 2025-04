Versilia, tutti i matrimoni vip celebrati in location da favola

Versilia, 11 aprile 2025 – Non era certamente la baracca di legno riprodotta nella fiction di Rai1 “Champagne” la scintillante Bussola che il 3 maggio del 1961 nel pieno del suo fulgore ospitò il party per le nozze di Peppino Di Capri con la modella Roberta Stoppa. La cerimonia religiosa andò in scena nella vicina chiesa delle Focette e poi la grande festa nel locale che stava consacrando l’epopea di Giuseppe Faiella, per tutti Peppino. Lui le dedicò un brano, “Roberta”, dalla loro unione nacque Igor ma la storia finì e Peppino si risposò nel 1978 con Giuliana Gagliardi. In questo come in molti altri casi la Versilia ha ispirato e fatto da location a tanti matrimoni importanti.

Il matrimonio tra Delia Scala e Piero Giannotti

Appena finita la Seconda Guerra Mondiale Susanna Agnelli si unì a Urbano Rattazzi. Lei, ex crocerossina arrivò nei luoghi dove la famiglia ‘vestiva alla marinara’ con un’ambulanza Fiat nuova di zecca che venne poi donata alla Croce Verde del Forte. La cerimonia fu celebrata in pompa magna nella chiesa parrocchiale di Sant’Ermete il 18 agosto 1945. Suni era raggiante e indossava un vestito vecchio e un paio di sandali nuovi come “impone una superstizione inglese”. Poi arrivarono sei figli. Facciamo un salto nel 1967.

Nella chiesa di S.Andrea, nel pieno centro di Viareggio, si uniscono in matrimonio l’attrice Delia Scala e il concessionario di auto versiliese Piero Giannotti. In prima fila in chiesa ci sono molti nomi del gotha dello spettacolo italiano: da Paolo Panelli e Bice Valori a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini, Walter Chiari, Carlo Dapporto, Garinei e Giovannini. Fu un vero e proprio evento mondano con protagonista una soubrette, Odette Bedogni era il suo vero nome, che aveva scelto di abitare a Viareggio. Questa bella storia d’amore finì prematuramente nel 1982 perché Giannotti morì improvvisamente per un attacco cardiaco.

Nel 2010 Celeste Moratti si è unita in matrimonio con l'attore Duane Allen Robinson nella chiesa di Valdicastello

Più avanti nel tempo anche la famiglia Gaber ha scelto la Versilia per fiori d’arancio. Dalia Gabrescik, figlia del signor G e di Ombretta Colli, ha detto sì il 12 agosto 1993 a Valdicastello Carducci e si è sposata con il viareggino Roberto Luporini nipote di Sandro che ha firmato tanti capolavori teatrali insieme a Giorgio Gaber. Il party si svolse nella villa di famiglia a Montemagno di Camaiore. Nel 2004 con rito civile nella sala del palazzo comunale di Pietrasanta intitolata a Igor Mitoraj, Gianluca Guidi, figlio di Johnny Dorelli e Lauretta Masiero, ha detto sì a Cristina Ginevri. Sempre nello stesso anno e sempre a Pietrasanta Anna Kanakis, ex Miss Italia, si è sposata con Marco Merati Foscarini. Purtroppo Anna è mancata nel 2023. Il duomo di Pietrasanta è stato invece teatro del matrimonio religioso tra quello che sarebbe diventato il governatore della Liguria, Giovanni Toti e la sua collega giornalista Siria Magri ora figura di spicco del management di Mediaset. Sempre in duomo a Pietrasanta nel 2017 si è sposata Camilla Botero, nipote dell’artista colombiano.

La famiglia Moratti è da sempre affezionata frequentatrice di Viareggio e della Versilia e nel 2010 Celeste Moratti, primogenita di Massimo e Milly ha sposato nella chiesa di Valdicastello l’attore americano Duane Allen Robinson. Fotografo ufficiale Oliviero Toscani. Il ricevimento avvenne nella villa della famiglia Moratti a Roma Imperiale zona esclusiva del Forte. E proprio il fascino della Perla dei Vip che tanto ha stregato i ricconi dell’ex Unione Sovietica portò nel 2015 a celebrare il matrimonio da noi quella che all’epoca veniva considerata la Belen ucraina. Vera Halushka, già sposata e poi divorziata da un oligarca, si unì con Kostantin Meladze, produttore discografico e musicista georgiano molto più anziano di lei. Secondo le voci arrivate in quel periodo al Forte la donna aveva una parentale con l’ex presidente dell’Unione Sovietica: Leonid Breznev. Verità o leggenda?