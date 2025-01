Addio a Oliviero Toscani, un mondo di scatti: il suo rifugio creativo era in Toscana

Cecina (Livorno), 13 gennaio 2025 – E' morto il grande Oliviero Toscani. Volto italiano e maestro della fotografia nel mondo, era malato da tempo di amiloidosi malattia rara e gravissima. Nato a Milano nel 1942, aveva 82 anni e da tempo in Toscana aveva trovato il suo rifugio creativo. Dagli Anni '70 viveva infatti con la sua famiglia in una splendida tenuta a Casale Marittimo, in provincia di Pisa.

7 foto Firenze, 11 gennaio 2025 - Le fotografie di Oliviero Toscani hanno segnato un'epoca. Provocatorie, geniali, irriverenti. Proprio come l'uomo che le ha scattate. Oliviero Toscani, uno dei più noti fotografi italiani del XX secolo, non ha mai rinunciato a prendere posizione e a esprimere la propria opinione, talvolta scatenando l’ira dei potenti e dei benpensanti. Con la sua maestria è riuscito a immortalare le mille sfaccettature dell’essere umano, costringendo il mondo a guardare quello che non accettava di vedere. Quando la foto diventa denuncia, le campagne choc di Toscani (VIDEO) Le sue foto sono state al centro di famose campagne pubblicitarie, molte delle quali per Benetton, contro razzismo, discriminazione, pena di morte, violenza, guerra e tanto altro.

In lutto il mondo della cultura e dell'arte al quale Toscani ha dato molto contribuendo con le sue campagne e le sue opere a fare riflettere, ad accendere il confronto e le coscienze dando voce, in modo non convenzionale, a messaggi di grande rilievo sociale. E' il caso, tra gli altri, della mostra "I bambini ricordano" sull'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Un viaggio in più tappe compiuto nel 2003 dove Toscani incontrò e intervistò gli allora superstiti della strage nazifascista del 12 agosto 1944 dove furono trucidate 560 persone di cui 130 bambini. Il risultato fu un volume proprio di 130 pagine con ritratti in bianco e nero dedicati a circa 60 superstiti, in gran parte oggi non più in vita. Tra di loro anche Enrico Pieri, presidente dell’associazione Martiri di Sant’Anna scomparso tre anni fa. "E' il lavoro a cui mi sento più legato", aveva confessato in un'intervista lo stesso artista. All'epoca Toscani abitava a Cecina, nell'ospedale della cittadina è stato ricoverato dopo il malore che lo ha colpito il 10 gennaio.

Forte il legame di Toscani anche con Firenze dove, nell’ambito della XIII Florence Biennale, gli fu consegnato nel 2021 il Premio "Lorenzo il Magnifico" alla Carriera, per l’arte.

Premio alla Carriera a Oliviero Toscani alla biennale dell’arte a Firenze (Foto Gianluca Moggi/New Press Photo)

Rivoluzionario, irriverente, critico, capace di vedere il mondo da più prospettive, geniale. Toscani è stato tra i professori fondatori dell’Accademia di Architettura di Mendrisio, ha insegnato comunicazione visiva in svariate università e ha scritto libri sulla comunicazione. E' stato direttore artistico di Music Box, canale musicale interattivo, dal quale ha diretto il programma culturale Camera Oscura.

Per Radio Rai, ha condotto il programma Non sono obiettivo, un format di critica culturale per mettere in discussione i banali luoghi comuni e le vecchie verità. Per Radio Radicale voce protagonista del programma Fatto in Italia, con focus su temi relativi a paesaggio, architettura, consumo del suolo, urbanistica. Per 4 anni è stato anche giudice al talent show Master of Photography di Sky Arte International. A partire dal 2007 Oliviero Toscani ha curato uno dei progetti più importanti della sua carriera: Razza Umana, studio fotografico sulle diverse morfologie e condizioni umane, per rappresentare tutte le espressioni, le caratteristiche fisiche, somatiche, sociali e culturali dell’umanità. A celebrarlo una mostra a Ginevra, promossa dall’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani.