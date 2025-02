Toscana regina del wedding: boom nel 2024

L’amore "per sempre" fa tappa fissa in Toscana. Tra paesaggi mozzafiato e location suggestive la regione si conferma la meta più ambita dalle coppie che scelgono il nostro paese come cornice di nozze per il fatidico sì, con 3.380 eventi celebrati nel 2024 (coppie straniere e italiani non residenti in Toscana), che hanno generato 570mila presenze turistiche sul territorio. In termini economici, il settore del Destination Wedding ha registrato complessivamente un aumento di fatturato dell’11%, raggiungendo i 215,2 milioni di euro, dei quali 187,3 milioni dalle sole coppie straniere.

I dati emergono dall’indagine del Centro Studi Turistici di Firenze, realizzata per conto di Tuscany for Weddings, divisione di Fondazione Destination Florence dedicata alla promozione dell’offerta di settore in Toscana, che opera in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, con cui è stato firmato un protocollo d’intesa per un lavoro in tandem sul turismo congressuale e quello legato ai matrimoni. Nel 2024 sono state 2.730 le celebrazioni straniere che si sono svolte in Toscana, le quali hanno generato 158mila arrivi e 465mila pernottamenti. Oltre il 60% delle coppie di sposi proviene da Stati Uniti (37,3%) e Regno Unito (24,1%), con una crescita delle richieste da Germania (6,4%), Svizzera (4,9%) e Paesi Bassi (3,8%).

Il rito simbolico si conferma al primo posto, con il 70,1% delle preferenze, seguito da quello civile (19,2%) e da quello religioso (10,7%). Inoltre, l’8,9% degli eventi realizzati con rito civile e simbolico (217) riguarda unioni tra persone dello stesso sesso. La spesa media per evento è stata di 68.600 euro, ovvero il 5,5% in più rispetto all’anno precedente, con il 34,7% degli eventi collocato nella fascia tra 25mila e 50mila euro, ed un altro 34,5% tra i 50mila euro e gli 80mila euro.

In aumento anche le consulenze dei wedding planner, scelti dal 52,8% delle coppie straniere: un dato rilevante, indice di un mercato sempre più maturo e del capillare lavoro di valorizzazione di tutta la filiera di operatori. A rendere indimenticabile il giorno delle nozze contribuisce anche la scelta della location e, in questo caso, sono le ville a dominare (24%).