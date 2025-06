Centralina Enel a fuoco: "Impianti surriscaldati"

È stato un surriscaldamento a causare l’incendio che ieri mattina ha tenuto col fiato sospeso l’abitato di Piano di Mommio, dove poco dopo le 8 una densa colonna di fumo grigio si è levata verso il cielo. A comunicarlo è E-Distribuzione in una nota: "Il principio d’incendio si è verificato ed è rimasto circoscritto all’interno dell’impianto a causa del surriscaldamento di alcune apparecchiature – si legge in una nota –; la situazione, anche grazie all’intervento dei vigili del fuoco, è stata gestita e il servizio è stato ripristinato attraverso operazioni e manovre sul posto, coadiuvate dal centro operativo aziendale, utili ad attivare bypass da linee di riserva cosiddette controalimentanti, per il ripristino graduale del servizio elettrico, a cui si è aggiunta l’installazione di gruppi elettrogeni per le ultime forniture ancora prive di elettricità. Nella mattinata le utenze risultavano tutte rialimentate – spiega ancora E-Distribuzione –; sono poi proseguite le attività di sostituzione della componentistica danneggiata, senza disagi per la clientela".

Nel frattempo, per le utenze che dovessero continuare ad avere problemi con la corrente, tramite l’app Io si può accedere al servizio “Gestione della fornitura” e ricevere aggiornamenti; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti (803/500); in alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni” oppure è possibile inviare un sms al numero 320/2041500.