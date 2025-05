L’attesa sta per finire. Domani il Palio dei Micci

Pochi posti disponibili ancora per poltroncine e gradinata, mentre i biglietti la tribuna e la tribunetta sono già esauriti da tempo. Si prevede il tutto esaurito, grazie anche alle buone previsioni climatiche che prevedono una giornata di sole e temperature ottimali intorno ai 20 gradi, per la 68esima edizione del "Palio dei Micci", che quest’anno andrà in diretta televisiva in versione integrale (dalle 16 fino al termine della manifestazione), grazie alle telecamere di NoiTv e alla voce del presentatore Federico Conti, che ha condotto a marzo anche il "Miccio Canterino". L’appuntamento è per domani allo "Stadio Buon Riposo" di Pozzi..

"È stata una settimana intensa – racconta il neo-presidente della Pro Loco Antonio Giorgi, che ha fatto il suo esordio quest’anno con il nuovo consiglio al Festival – sia per la Pro Loco per l’organizzazione che per le contrade, che hanno lavorato per mesi per presentarsi al meglio nelle varie competizioni. Quest’anno lo stadio si colorerà degli otto colori delle contrade come non mai, con molte più bandiere degli scorsi anni".

Domani l’appuntamento è alle 9 del mattino in piazza Matteotti a Querceta per il ritrovo delle contrade, che sfileranno per il paese e si daranno appuntamento alle 10 alla chiesa di Santa Maria Lauretana per la messa, poi torneranno in piazza Matteotti alle 11.30 per la benedizione da parte di don Giuseppe Napolitanodei micci, che verranno presentati e numerati, quindi sarà sorteggiato l’ordine con cui al Palio le contrade saranno abbinate agli asini, che determinerà l’ingresso nella griglia di partenza. Stasera si svolgerà la tradizionale cena in ogni contrada con la veglia propiziatoria del miccio (messi a disposizione dalla scuderia pisana di Angelo Oppito, ex fantino che ha vinto sette Pali con la Madonnina e uno con il Leon d’Oro, di San Giuliano Terme di Pisa). I figuranti, più o meno, saranno quelli dello scorso anno, ossia 340 per ogni contrada tra tema e corteo storico. Anche tutta la piana di Querceta si è colorata, tra strade e case, degli otto colori delle 8 contrade tra bandiere, striscioni e drappi. Domani intorno alle 15 i figuranti partiranno dalle sedi delle contrade in direzione Buon Riposo, dove alle 16 inizieranno le sfilate in costume storico ricche di colori, cavalieri e dame, animali, musica e canti con la rappresentazione del Tema. Alle 18,30 il clou: la corsa sui micci. Albo d’oro. Palio: Madonnina 13, Ponte 11, Lucertola 10, Pozzo 9, Leon D’Oro 6, Quercia, Ranocchio e Cervia 5. Tema: Leon D’Oro 9, Pozzo e Lucertola 7, Ponte 5, Cervia 2. Corteo Storico: Quercia 8 e Leon D’Oro 8, Cervia 5, Pozzo e Ponte 1. Trofeo Meccheri: Leon D’Oro 10, Ponte 9, Cervia 8, Pozzo e Lucertola 5, Ranocchio 2, Quercia 1. Alabarda d’Oro: Leon D’Oro 19, Quercia 15, Lucertola 11, Ponte 8, Pozzo 6, Madonnina e Ranocchio 3, Cervia 1. Per le pre-vendite dei biglietti (poltroncine 20 e gradinata 15) ci si può rivolgere oggi alla Pro Loco di Querceta (info: 0584 760871), i ritardatari possono acquistare i ticket anche domani pomeriggio dalle 14,30 alle 18,30.

Dario Pecchia