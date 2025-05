Qualcosa accade. L’arte di Bianchini in dodici opere

PIETRASANTA

Oggi Elena Bianchini festeggia un compleanno importante: sulla torta 90 candeline e la figlia Laura, con il sostegno della sorella e del fratello, come regalo di compleanno, ha allestito nella sala delle Grasce la mostra "Qualcosa accade" che ospita 12 opere della mamma. Un’esposizione finalizzata a custodire l’amore e la passione per l’arte di questa artista che nel 1992 si è trasferita nella Piccola Atene per lavorare nella Fonderia Da Prato e nel laboratorio di ceramica di Goffredo Francesconi. Una vita dedicata all’arte, pittura e scultura, quella di Elena Bianchini come racconta la figlia Laura.

"Mia madre ha scoperto da bambina di amare l’arte che è diventata il suo percorso di studi. Mio padre, è stato direttore di banca, era appassionato d’arte. I ricordi miei e di mia sorella sono quello di mamma che dipingeva, il soggetto preferito è stato l’uovo (nella foto) che in riporta al concetto di nascita. Quadri e sculture".

Che emozione è stata allestire la mostra delle opere della mamma?

"E’ stata la prima mostra ed è stata una grande emozione. Mamma ama Pietrasanta dove tutti la conoscono e dove tutti mi chiedono di lei".

L’artista per motivi di salute non è presente alla mostra, come vive l’ iniziativa?

"Ha sorriso e ancora oggi disegna". L’esposizione di Elena Bianchini prosegue fino a domenica 18 con ingresso gratuito. Un viaggio nelle opere di questa artista che ha donato la sua arte alla Piccola Atene e un viaggio nelle emozioni delle figlie che celebrano la mamma.

Maria Nudi