Il valzer del mercato immobiliare: "Impennata affitti sotto la Rocca"

Il mercato immobiliare – in un tempo segnato da profondi cambiamenti e difficoltà – mostra segnali contrastanti, e anche qualche indicazione di risveglio. Un vento che soffia, tuttavia, a macchia di leopardo. Vediamo il quadro nel Comprensorio del Cuoio secondo i dati di Immobiliare.it. heA San Miniato, terra fra le più appetibili del Valdarno, si registra una sostanziale tenuta del prezzo della case. A luglio per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.673 euro al metro quadro, con un aumento del 1,39% rispetto ad un anno fa. Una quotazione che è più bassa del picco degli ultimi due anni quando avevano raggiunto mediamente il valore di 1.733 euro al metro quadro. L’attuale valutazione è più alta nella zona Isola, Roffia, con 2.010 euro per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona Corazzano con una media di 918 euro al metro quadro.

L’impennata è sugli affitti: il mese scorso a San Miniato sono stati richiesti in media 10,36 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 21,45% rispetto a dodici mesi fa.

Continua a scendere ilmercato a Santa Croce dove il mese scorso per gli immobili in vendita sono stati richiesti in media 1.208 euro al metro quadro, con una diminuzione del 4,43% rispetto a luglio 2024. Però, anche qui, c’è un’impennata sul fronte delle locazioni: 9,15 euro al mese per metro quadro, con un aumento del 18,52% rispetto a luglio 2024 (7,72 euro mensili al mq). Una buona crescita. invece, la registra Montopoli: una media di 1.580 al metro quadro, con un aumento del 3,47% per gli immobili in vendita. Negli ultimi due anni, il prezzo medio all’interno del comune di Montopoli i ha raggiunto il suo massimo nel giugno scorso con1.600 euro al metro quadro. Di contro scendono gli affitti del 3,16% rispetto ad un anno fa.

Stabile Castelfranco dove per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.634 euro al metro quadro, con una diminuzione del 1,15% sulla rilevazione di dodici mesi prima. Il valore delle locazioni sale del 4,53%. Sostanzialmente stabile Santa Maria a Monte che registra una diminuzione del 1,37% rispetto a luglio 2024: siamo a 1.445 euro al metro quadrato. Qui il picco al ribasso lo riscontriamo sulle locazioni che subiscono una diminuzione del 15,74%: la richiesta media è di 7,76 euro al mese per metro quadro. Quasi quattro euro in meno a metro quadro rispetto a dicembre dell’anno scorso.

Carlo Baroni