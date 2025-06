Notte romantica nel borgo. Eventi e dolci... stellati per il turismo dell’amore

Una notte speciale, una vetrina promossa dal network nazionale dei Borghi più belli d’Italia. Il borgo di Mulazzo si prepara ad accogliere un evento magico: “La notte romantica“, un’iniziativa che è anche vetrina turistica e di promozione, dedicata all’amore in tutte le sue forme. L’appuntamento è per sabato sotto il cielo stellato della Lunigiana.

Il... cuore pulsante della serata sarà Piazza Malaspina dove alle 21 andrà in scena lo spettacolo ’In nome dell’amore’, performance poetica fatta di voci femminili, monologhi, musica e danza. Il racconto si snoderà attraverso storie di desiderio, rinascita, ferite e sogni, in un viaggio che celebra l’amore come forza che ’cura, brucia e resta’. Lo spettacolo sarà messo in scena dal Centro Teatro Pontremoli in collaborazione con la Scuola di Danza ’Il Balletto’ di Gabriella Forni. Una serata che offrirà anche un’esperienza di sapori e profumi del territorio. E per concludere la serata in dolcezza, nei ristoranti locali si potrà gustare il dessert creato appositamente per l’occasione: ’Pensiero d’amore’, ideato dallo chef stellato Anthony Genovese. L’iniziativa rientra nel progetto nazionale de I Borghi più belli d’Italia, nata nel 2002 all’interno della Consulta del Turismo dell’Anci allo scopo di valorizzare e promuovere il grande patrimonio di storia, arte, cultura e paesaggi presente nei piccoli centri italiani. Ne fanno parte oltre 360 borghi selezionati e certificati che sono l’espressione della bellezza e del fascino di cui l’Italia è leader nel mondo.

"Mulazzo ha aderito con entusiasmo all’iniziativa nazionale promossa dal network de I Borghi più belli d’Italia, che celebra l’amore in tutte le sue forme attraverso l’arte, la bellezza e la partecipazione delle nostre comunità – dice il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa – Al Centro Teatro Pontremoli e alla Scuola di Danza di Gabriella Forni va il nostro più sentito ringraziamento per aver accolto il nostro invito e per aver scelto di regalare al pubblico un momento di grande intensità artistica e poetica, capace di coinvolgere, stupire e far sognare. Eventi come questo dimostrano quanto cultura e identità si intreccino in modo autentico nei nostri borghi, rendendo Mulazzo non solo un luogo da visitare, ma da vivere e da amare. Continuiamo su questa strada, valorizzando i nostri talenti, i nostri giovani e la bellezza del nostro patrimonio. Invitiamo tutti a prendere parte a questa magica serata, per vivere insieme una notte indimenticabile nel cuore del nostro borgo".

Anastasia Biancardi