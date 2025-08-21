"Ogni promessa è debito". Per la Cri di Follonica due mezzi nuovi di zecca

Il comitato della Croce Rossa di Follonica annuncia che rafforzerà la qualità e l’efficienza dei propri servizi, grazie all’acquisto di due nuovi mezzi che entreranno subito a fare parte del proprio autoparco, anche se non saranno subito operativi per motivi burocratici e assicurativi. Uno è una moderna ambulanza da emergenza e l’altro è un veicolo attrezzato per il trasporto sanitario.

"L’acquisizione è stata possibile – sottolinea il Comitato –, grazie al sostegno economico dei cittadini che hanno contribuito attraverso donazioni dirette o partecipando alle iniziative da loro organizzate". "Ogni promessa è un debito e oggi possiamo dire con orgoglio che l’abbiamo mantenuta – commenta il presidente del Cri Follonica, Antonio Bellini –, grazie all’impegno di tutti. In particolare, desidero esprimere un ringraziamento speciale a un cittadino follonichese che, pur scegliendo l’anonimato, ha donato interamente il Doblò attrezzato per il trasporto sanitario".

Quando i mezzi saranno operativi, ci sarà una grande festa di inaugurazione organizzata dal comitato che nel frattempo invita la cittadinanza a partecipare alla tredicesima edizione della ’Tavolata per la CRI’ che si svolgerà il prossimo sabato 13 settembre nella Fonderia Numero 1.

Un evento importante perché permette ai cittadini che parteciperanno di contribuire in modo concreto a sostenere le attività della Croce Rossa sul territorio.

"Non posso che ringraziare – dice Bellini – tutti i volontari e i dipendenti che ogni giorno, 24 ore su 24, garantiscono la presenza, la competenza e la passione necessarie per rispondere a ogni esigenza. La Croce Rossa è fatta di persone che non si fermano mai, e il loro contributo è inestimabile". Il presidente ha anche annunciato che durante il mese di ottobre verrà organizzato un nuovo corso di accesso per entrare nella Cri Follonica, che può essere un’opportunità per chi vuole mettersi in gioco e contribuire alla vita dell’associazione.

