In campo la vera solidarietà. La comunità dona due ambulanze a Misericordia e Pubblica Assistenza

Grande festa per l’inaugurazione di due ambulanze acquistate dalla Misericordia e dalla Pubblica Assistenza grazie al progetto ’Tuttix2’. Si tratta di due veicoli nuovissimi che vanno a ingrandire il parco macchine di queste due associazioni per le emergenze assistenziali ai cittadini. I due mezzi sono volutamente diversi: quello della Pubblica è specifico per le emergenze pediatriche, e ha un allestimento che mette a proprio agio i bambini, con decorazioni e pupazzi.

Il presidente della Misericordia Lisa Mercorella ha ricordato che "trent’anni fa sarebbe stato difficile, se non impossibile, mettere da parte la storica rivalità tra le due associazioni; ma oggi quel sano campanilismo tanto caro a noi toscani è stato accantonato per il raggiungimento di un obiettivo comune, un’assistenza sempre più capillare sul territorio a vantaggio di tutti". Ha parlato poi Paolo Baldini, presidente della Pubblica Assistenza, ringraziando tutti i volontari "che ogni giorno mettono tempo, competenze e energie a disposizione degli altri. Sono anime nobili che prestano servizio con passione e cuore".

All’inaugurazione è inervenuta anche Cristina Pantera, vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, che ha ricordato come "la Fondazione promuove bandi dedicati alle iniziative e ai progetti dell’ambito socio-sanitario, e quello del 2024 ha contribuito all’acquisto dei due mezzi". Presenti anche il consigliere regionale Marco Niccolai. Il consigliere regionale Marco Niccolai e il sindaco di Pescia Riccardo Franchi che ha ringraziato i volontari per il loro contributo prezioso, e i cittadini per gli ottomila biglietti della lotteria acquistati, per le donazioni e per aver partecipato con entusiasmo alle tante iniziative di raccolta fondi che hanno consentito l’acquisto delle ambulanze. "Sono il segno – ha detto Franchi – di una comunità viva, che crede nel valore della solidarietà, e di cui è motivo d’orgoglio far parte".

Alla cerimonia ha partecipato anche una rappresentanza dei rioni di Pescia, con l’esibizione di tamburini e sbandieratori. Dopo la benedizione dei mezzi da parte di Don Valerio Mugnaini sono stati liberati nel cielo centinaia di palloncini arancioni, gialli e celesti, i colori uniti di Pubblica Assistenza e Misericordia, dopo di che le ambulanze sono partite a sirene spiegate per il loro giro inaugurale della città.