Alberi caduti nel grossetano, un’altra notte di lavoro per i vigili del fuoco a causa del maltempo

Grosseto, 22 agosto 2025 – Nuova nottata di maltempo e ancora interventi dei vigili del fuoco in provincia di Grosseto. I temporali hanno provocato smottamenti, allagamenti e la caduta di alberi. Il primo episodio si è verificato intorno alle 2.30 a Principina a Mare, dove un pino si è abbattuto su un’auto in sosta. Fortunatamente non si sono registrati feriti. La squadra intervenuta ha provveduto alla rimozione della pianta e alla messa in sicurezza dell’area.

L'albero caduto a a Grosseto

Un secondo intervento è stato necessario poche ore più tardi, verso le 5.30, in via Mercurio a Grosseto, all’angolo con via Platino. Qui una pianta di grosse dimensioni, cadendo, ha travolto un palo della pubblica illuminazione e danneggiato un’autovettura di servizio dell’Acquedotto del Fiora. Altre tre auto parcheggiate nelle vicinanze sono state soltanto sfiorate e non hanno riportato danni significativi.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla rimozione dell’albero e alla messa in sicurezza della strada. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Stradale, tecnici Enel e personale del Comune. In entrambi gli episodi non si segnalano feriti.