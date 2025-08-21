Il Bsc ko alla ’bella’. Passa il Bologna

Peccato. Il Bsc Grosseto ferma la sua corsa in campionato alla ’bella’ dei quarti di finale. Non sono bastate le prime due vittorie contro il Bologna per aver ragione della Fortitudo. I felsinei, dopo il doppio successo allo Jannella, hanno ’chiuso’ la serie al Gianni Falchi (8-3 il finale), approfiottando anche di un Bsc in formato ’green’ con troppe assenze. Adesso la formazione di Betto in semifinale affronterà il San Marino, unica ad aver chiuso i quarti in tre partite.

Come accaduto in Gara 4, il Bsc Grosseto mette subito la testa avanti, grazie ai singoli di Mc Ilwan e Lopez. Il sorpasso arriva nel 3° inning, propiziato da qualche sbavatura in difesa. Con basi cariche, ma due fuori, il singolo di Borghi, un errore interno sulla battuta di Albert e una palla mancata con Dobboletta nel box, segnano il 3-2. Da segnalare due chiamate ’dubbie’ (come in tutta la serie) degli arbitri che non hanno certamente favorito i maremmani. Nell’inning successivo Bologna sale sul 5-2 con la battuta in scelta difesa di Agretti e il singolo di Martina a seguire. Tra 6° (doppio di Agretti) e 7° (singolo da 2 punti di Dobboletta) i padroni di casa mettono in calce il risultato, scalfito dal solo homer di Mc Ilwan all’8°. Non bene infatti il rilievo di Rodriguez. Alla fine il Bsc batte una sola valida in meno (10 contro 11), ma a pesare sono i 4 errori difensivi con solo 3 punti guadagnati sui lanciatori degli 8 subiti.

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (4/4), Aloma Herrera 5 (0/5), McIlwain 8 (2/4), Lopez 2 (2/4), Isenia DH (2/4), Venditti 3 (0/3), Luciani 4 (0/4), Ludovisi 9 (0/4), Piccinelli 7 (0/3, Attriti 0/1);

Unipol Bologna: Marcano Circelli 7 (1/5), Pereira Jablonskis 5 (2/4), Agretti 9 (2/4), Martina 6 (1/3), Gamberini 2 (0/3), Borghi 3 (1/3), Albert DH (1/5), Dobboletta 8 (2/3), Vaglio 4 (1/5).

Lanciatori Bsc Grosseto: Isenia (L, 3.0 IP, 4 H, 4 R, 1 ER, 5 BB, 3 SO), Rodriguez Jimenez (3.1 IP, 7 H, 4 R, 2 ER, 1 BB, 4 SO), Artitzu (1.2 IP, 2 BB, 1 SO).

Unipol Bologna: Blanco Colina (W, 6.2 IP, 7 H, 2 R, 1 ER, 2 BB, 8 SO), Rivero Pereda (2.1 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 3 SO).