La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaCamion in avaria, traffico in autostrada. Lunghe code in direzione Firenze
20 ago 2025
REDAZIONE UMBRIA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Camion in avaria, traffico in autostrada. Lunghe code in direzione Firenze

Camion in avaria, traffico in autostrada. Lunghe code in direzione Firenze

Disagi sull’ A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, in direzione Firenze dove il mezzo pesante è rimasto fermo per circa un’ora, poi è stato rimosso

Lunghe code sull'autostrada A1 a causa di un camion in avaria

Lunghe code sull'autostrada A1 a causa di un camion in avaria

Per approfondire:

Orvieto, 20 agosto 2025 – Pomeriggio di disagi per i viaggiatori. Intorno alle 15 di oggi, 20 agosto, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, in direzione Firenze, un mezzo pesante è rimasto fermo in avaria al km 442. Code fino a 8 chilometri, poi diminuite, per consentire l’intervento di tecnici e soccorsi meccanici. Sul posto sono infatti intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Sul luogo dell'evento, il traffico è stato deviato su una sola corsia di marcia in direzione Firenze. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata