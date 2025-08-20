Camion in avaria, traffico in autostrada. Lunghe code in direzione Firenze

Orvieto, 20 agosto 2025 – Pomeriggio di disagi per i viaggiatori. Intorno alle 15 di oggi, 20 agosto, sull’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, in direzione Firenze, un mezzo pesante è rimasto fermo in avaria al km 442. Code fino a 8 chilometri, poi diminuite, per consentire l’intervento di tecnici e soccorsi meccanici. Sul posto sono infatti intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione del 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Sul luogo dell'evento, il traffico è stato deviato su una sola corsia di marcia in direzione Firenze.