Giorgio Panariello torna a teatro con 'E se domani…'. Parte la corsa ai biglietti

Firenze, 11 aprile 2025 - Da ottobre Giorgio Panariello torna a teatro con il nuovo imperdibile show "E se domani…", un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”. L’artista porterà questo nuovo spettacolo nei principali teatri, iniziando con tre appuntamenti al Teatro Arcimboldi di Milano, per poi proseguire in tutta Italia. A grande richiesta si aggiungono 10 nuovi appuntamenti, con tre nuove date a Firenze, terza data a Milano, Roma e Torino, e nuovi spettacoli a Grosseto, Chianciano Terme, Varese e Bassano del Grappa. Biglietti in prevendita dalle ore 16:00 di oggi.

Date confermate dello spettacolo

4, 5 e 7 ottobre - Teatro Arcimboldi, Milano

11 ottobre - Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato), Brescia

16 ottobre - Pala Montepaschi, Chianciano Terme

19, 20 e 21 ottobre - Teatro Brancaccio, Roma

23 ottobre - Teatro Moderno, Grosseto

25, 26 e 28 ottobre - Teatro Colosseo, Torino

5 novembre - Teatro Augusteo, Napoli

6 novembre - Teatro Team, Bari

13 novembre - Teatro Galleria, Legnano (MI)

15 novembre - Teatro Lac, Lugano

18 novembre - Teatro di Varese a Varese

19 novembre - Palaubroker, Bassano del Grappa

22 novembre - Gran Teatro Geox, Padova

25 e 26 novembre - Teatro Verdi di Montecatini

29 e 30 novembre, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dicembre - Teatro Verdi di Firenze

11 dicembre - Teatro Europauditorium, Bologna

16 dicembre - Teatro Rossetti, Trieste

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in prevendita dalle ore 16:00 di venerdì 11 aprile, su Ticketone e punti vendita abituali. Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla. Panariello sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro. RTL 102.5 è la radio ufficiale del tour.

Maurizio Costanzo