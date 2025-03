Firenze, i vip del PalaJova: boom per la prima al Mandela, “Serata fotonica”

Firenze, 23 marzo 2025 – Un sabato di grande musica, che inaugura una serie di concerti tutti al Mandela Forum, tutti nel capoluogo toscano con protagonista lui: Lorenzo Cherubini.

La “prima” di PalaJova, il tour dell’artista di Cortona, è andata alla grande. Con l’impianto fiorentino sold out e con tanti vip che rendono omaggio, data dopo data, al cantautore.

E nel sabato sera fiorentino del Mandela c’erano, tra gli altri, Marco Masini, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e Carlo Conti, reduce dai successi di sanremo. “Mi fa un sacco piacere che siate qui”, dice rivolto ai tre Jovanotti dal palco.

Loro salutano e ringraziano, tra gli applausi del pubblico. Un concerto di grande impatto in quella che è una carriera pluridecennale: Jovanotti come sempre non si è risparmiato, tra nuovi successi e vecchi cavalli di battaglia intramontabili.

Due momenti del concerto di Jovanotti al Mandela Forum: è la "prima" di una serie di date di questa fine di marzo (Fonte foto, Instagram Marco Masini)

"Come dite voi, una serata fotonica”, dice alla fine del concerto Lorenzo Cherubini in un messaggio video sul suo profilo Instagram. “Adesso un massaggio e poi si riparte”, dice spiegando di quanto la forma fisica sia importante in concerti così dispendiosi dal punto di vista energetico.

Un Jovanotti in piena forma, che sembra completamente recuperato dopo il terribile incidente in bicicletta a Santo Domingo che lo ha costretto a uno stop di circa un anno.

Fuori dal Mandela intanto, Jovanotti non si è sottratto all’abbraccio dei fan, scattando una serie di selfie. Alla serata fiorentina anche la compagna di Jovanotti, Francesca Valiani, e la figlia Teresa, come mostra in un video in camerino al termine del concerto lo stesso artista.