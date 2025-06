Prato, doppio appuntamento con "La Musica delle Idee" negli spazi di Ars

Prato, 23 giugno 2025 - Proseguono gli appuntamenti con il ciclo 'La Musica delle Idee', progetto promosso dalla Corale San Francesco, l'associazione pratese presieduta e diretta da Paolo Fissi che da quasi quarant'anni promuove la musica vocale e corale e più in generale la cultura musicale fra la cittadinanza. Dopo gli appuntamenti al Giardino Buonamici nell'ambito del Festival Musicale Pratese 2025, e ad Ars Genius con l'iniziativa 'Giochi di Voce - Tutti insieme per fare un coro', ora arrivano altre due serate targate Corale San Francesco. Si comincia con mercoledì prossimo, 25 giugno, con l'evento 'Emozioni in Musica'.

Si tratta di un viaggio sonoro tra cinema e videogiochi, con appuntamento alle ore 21.15 negli spazi della scuola paritaria bilingue Ars Genius. “Un evento unico che unisce divulgazione e performance dal vivo – spiegano dalla Corale -. Il compositore e pianista Claudio Bianchi e la violinista Francesca Cavicchi guideranno i presenti in un viaggio tra suono e sentimento, esplorando come la musica cinematografica riesca a toccare corde profonde della nostra emotività. Alternando parole e musica, riflessioni teoriche e brani eseguiti dal vivo per violino e pianoforte, la serata svelerà i segreti di ciò che rende la colonna sonora uno strumento invisibile ma potentissimo”. La durata dell'iniziativa è di 60 minuti. Le musiche scelte, fra le altre, saranno di Williams, Morricone, Piovani e Giacchino.

Il giorno dopo, giovedì 26 giugno, sarà la volta di 'Stasera Canto io'. Appuntamento sempre alle ore 21.15 alla scuola Ars Genius di via delle Fonti 274. Si esibiranno la corale San Francesco diretta dal maestro Paolo Fissi e da Nadia Mastromartino. L'ingresso è gratuito. “E' l'ultima data della stagione prima della meritata vacanza estiva – concludono dalla Corale -. Sarà una serata dedicata alla corale e ai suoi componenti. L'apertura dell'iniziativa vedrà la Corale impegnata in alcuni brani del nuovo repertorio, dopodiché alcuni coristi si esibiranno singolarmente, o in gruppo, con brani o rappresentazioni del genere che più amano. Sarà una serata divertente e ricca di sorprese dove finalmente il corista si fa solista per dare sfogo alla propria creatività”.

Ricordiamo che il progetto 'La Musica delle Idee' andrà avanti per tutto il 2025 e che vede il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, del Comune di Prato e della Regione Toscana. L'idea è quella di trasformare l'esperienza musicale, ponendola al centro di un dialogo dinamico tra passato e presente, tra sonorità classiche e contemporanee, includendo il cinema e altre forme espressive.