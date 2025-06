Schianto frontale tra auto. Due feriti gravi, è allarme

di Luca Amodio

Ennesima tragedia sfiorata sulle strade. Un frontale, auto contro auto. È successo ieri pomeriggio lungo la statale 73, tra Pieve al Toppo e Ripa dell’Olmo, nel territorio comunale di Civitella in Valdichiana. Due donne sono rimaste gravemente ferite: una 24enne e una 50enne. La donna di 50 anni è stata trasferita in codice 3 con l’elisoccorso Pegaso 3 all’ospedale di Careggi. La 24enne è stata trasportata all’ospedale , da dove sarà trasferita con Pegaso 1 in un centro hub specializzato. La prognosi per entrambe resta riservata.

L’allarme è scattato alle 15, con l’attivazione da parte del 118 della Asl Tse. Le due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti le ambulanze della croce bianca di Monte San Savino e , l’auto infermierizzata , Pegaso 3, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. L’impatto tra i due veicoli è stato molto violento: le donne sono rimaste incastrate negli abitacoli ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarle e consentire l’intervento delle équipe sanitarie. La statale è rimasta chiusa per oltre due ore per consentire i soccorsi e i rilievi da parte delle forze dell’ordine.

Nel tardo pomeriggio un altro grave incidente si è verificato a Terranuova Bracciolini, in località Penna. L’allarme è scattato alle 17.40. Un motociclista di 75 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a uno scontro.

È stato soccorso dall’automedica della Gruccia, dalla misericordia di Cavriglia e da Pegaso 3, che lo ha trasportato in codice 3 all’ospedale di Careggi. Anche in questo caso l’intervento dei soccorritori è stato complesso: l’uomo è stato stabilizzato sul posto prima del trasferimento in elicottero. La giornata di ieri si era aperta con un altro incidente, avvenuto ad , sempre lungo la statale 73. Alle 8 un ciclista di 61 anni è stato investito da un’auto. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza blsd della croce bianca , l’auto infermierizzata e la polizia municipale. Il ciclista è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Donato.

Sempre lungo la Siena-Bettolle, ma nella giornata di mercoledì, un pullman turistico con 56 passeggeri era finito fuori strada in località Pietraia, nel comune di Cortona. Il gruppo, composto da turisti portoghesi e del sud-est asiatico, stava partecipando a una gita religiosa da Assisi a Pisa. Quattro i feriti, di cui uno in gravi condizioni, trasportato alle Scotte di Siena. Gli altri passeggeri erano stati assistiti dalla protezione civile del comune di Cortona presso la sala civica di Pietraia.