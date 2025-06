Bus fuori servizio contro un albero. Scatta l’indagine di At sull’autista

La mattina dopo l’incidente avvenuto mercoledì che ha visto alle 22 un pullman di Autolinee Toscane (fuori servizio) andare a sbattere violentemente contro un cipresso sulla via Grevigiana appena fuori dalla frazione di Mercatale Val di Pesa, ha suscitato indignazione tra i residenti, in modo particolare da parte di chi usufruisce del pullman per gli spostamenti. La corsa è finita con due feriti: l’autista non in servizio e un’altra persona che si trovava irregolarmente a bordo del pullman, soccorsi e portati in ospedale dalla Misericordia di Mercatale.

Il pullman di Autolinee Toscane proveniente da Firenze ha terminato la sua corsa in piazza Vittorio Veneto a Mercatale intorno alle 21.20. Testimoni hanno ritenuto opportuno chiamare il 112 per fare una segnalazione sulle condizioni del conducente che stava risalendo sul bus dopo una sosta. Dopo poche centinaia di metri, il pullman è andato a sbattere contro un grosso cipresso mandando in frantumi alcuni vetri laterali e incrinando il vetro anteriore. In tutto questo caos ha rischiato anche di prendere in pieno una vettura proveniente a San Casciano verso Mercatale.

Il caso ha voluto che tutto ciò fosse notato da un agente di polizia fuori servizio in transito con la sua auto. L’agente si è precipitato all’interno del pullman credendo che ci fossero dei passeggeri rimasti feriti, ma ha trovato solo l’autista in una fase confusionale, tanto che sembrava volesse ripartire. Il poliziotto ha dovuto sfilare le chiavi del pullman trattenendo le due persone fino all’arrivo dell’ambulanza. Nel frattempo è arrivato anche un equipaggio dei carabinieri del radiomobile della compagnia di Scandicci. Il grosso mezzo è rimasto sulla corsia di marcia, fino a quando è arrivato anche il personale di Autolinee che, ottenuto il permesso di circolare dopo gli accertamenti da parte degli uomini dell’Arma e non avendo subito danni alle parti meccaniche, è stato portato in deposito.

A tale riguardo Autolinee Toscane ha fatto sapere con un comunicato che ha già avviato un’indagine interna e, con la collaborazione delle forze dell’ordine, verificherà scrupolosamente la dinamica di quanto accaduto, nonché il comportamento del proprio dipendente. L’azienda come da prassi in tutte le verifiche interne, accertate responsabilità e gravità di quanto accaduto, valuterà e adotterà tutte le sanzioni e azioni disciplinari previste secondo le normative vigenti e nel rispetto del contratto nazionale di lavoro. Il bus dell’incidente non era in linea e l’autista non era in servizio. Per quanto riguarda l’indagine dei carabinieri, dovranno accertare se l’uomo alla guida abbia assunto sostanze alcoliche: dopo essere stato trasportato al pronto soccorso è andato via senza avvisare il personale sanitario, mentre l’altra persona che si trovava sul pullman si è fatta visitare.