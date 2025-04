Bus finisce contro il muro di una villa, nessun ferito

Poteva avere conseguenze drammatiche l’incidente che dopo le 11 di ieri ha visto coinvolto un pullman per il trasporto pubblico di Autolinee Toscana. L’autista stava percorrendo la SR 222 Chiantigiana, in direzione di Chiocco quando, arrivato poco prima di Spedaluzzo, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro una villa in vendita in località Giobbole, abbattendo un grosso cancello di ferro e parte del muro. Nessun’altra macchina è stata coinvolta. Spaventati gli automobilisti che si trovavano dietro al pullman: "Non sapevamo se all’interno oltre all’autista ci fossero passeggeri". Immediata la chiamata al 112 che in breve tempo ha fatto arrivare un’ambulanza dell’Associazione Volontariato Grevigiano. Intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Casciano Val di Pesa che hanno tagliato le lamiere facendo uscire l’uomo dallo sportello per la salita-discesa dei passeggeri. Nel frattempo era stata allertata anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno. Sospiro di sollievo quando una volta fuori, l’autista è stato consegnato ai soccorritori.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale dell’Unione comunale del Chianti fiorentino insieme con quelli di Greve in Chianti. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi e rimuovere il pullman. Nel pomeriggio il traffico è tornato alla normalità. L’autista, rimasto sempre cosciente, trasportato in codice giallo a Ponte a Niccheri.

Antonio Taddei