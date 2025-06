Appello per i ragazzi con disabilità: "Niente via libera agli allenamenti"

"Il nostro sogno è creare prima possibile uno spazio dedicato agli atleti diversamente abili. E chiediamo alle istituzioni un aiuto per realizzarlo in tempi brevi". L’appello arriva da Simone Ricci, presidente della Asd Boxe Padariso di Lastra a Signa, società pugilistica di grande importanza a livello nazionale. La sua Noble Art boxing promotion, nata come branca per i professionisti, conta 12 atleti, inclusi 6 campioni italiani, 3 internazionali e un intercontinentale. Un presente che si ancora a una lunga storia, legata alla gloriosa Donizetti di Signa, che contò fra i propri atleti anche il campione olimpico Silvano Bertini.

"Abbiamo alcuni ragazzi con disabilità che vengono periodicamente qui a vedere gli allenamenti – spiega Ricci – ma che purtroppo, al momento, non possono partecipare. Lo spazio a nostra disposizione infatti è molto limitato e non è possibile, per motivi di sicurezza, far allenare contemporaneamente atleti normodotati e disabili. Da qualche tempo, quindi, coltiviamo il sogno di creare uno spazio ad hoc, con una tensostruttura simile a quelle che, anche intorno a noi, nella zona del palazzetto dello sport, vengono usate per altre discipline. Siamo pronti ad arredarla e a dotarla di tutte le attrezzature e i comfort necessari, ma ci mancano le ultime autorizzazioni. Per questo invitiamo tutte le istituzioni, Comune in primis, ad accelerare l’iter".

"Come amministrazione siamo favorevoli allo sviluppo di progetti che favoriscano l’inclusività nello sport – la risposta del sindaco, Emanuele Caporaso -. Abbiamo destinato parte del Fondo di solidarietà comunale per lanciare un bando rivolto alle associazioni del territorio con obiettivo di sostenere progetti proprio sull’inclusione nello sport e per la frequentazione e svolgimento di discipline sportive da parte delle persone con disabilità fisiche e intellettive". La speranza è che anche il sogno della Asd Boxe Padariso possa realizzarsi a breve.