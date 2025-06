Prese le ladre di bancomat al supermarket

Approfittando della distrazione di una signora, hanno cercato di prelevare dai suoi bancomat e carte di credito quanto più possibile. Ma sono state fermate da un carabiniere e quanto erano già riuscite a incassare è stato restituito alla legittima proprietaria. Due donne di nazionalità bulgara sono state denunciate con l’accusa di ricettazione e indebito utilizzo delle carte di credito. Hanno 27 e 47 anni. La loro vittima è una signora di 64 anni di Rignano. Domenica stava facendo la spesa al supermercato vicino casa, quando è stata avvicinata dalle due donne. Lì per lì non si è accorta del furto: erano riuscite infatti ad aprirle la borsa e a prendere il portafoglio per poi allontanarsi velocemente dal punto vendita.

All’interno le due hanno trovato i bancomat e le carte di credito della signora. Su un foglietto, sempre tenuto dentro lo stesso portafoglio, c’erano scritti anche dei numeri: i codici pin. La proprietaria probabilmente non riusciva a memorizzarli e ha pensato di scriverli da una parte. Un errore che compiono in molti. Le due donne sono dunque andate allo sportello bancomat e, grazie a quei codici, sono riuscite a prelevare quanto più possibile: 1000 euro. Un carabiniere della stazione di Rignano le ha notate proprio perché intente a guardare con attenzione quei numeri scritti su un foglietto. Le ha fermate per un controllo e ha verificato che non fossero le proprietarie di quel portafoglio, quelle carte e quel conto da cui venivano prelevati i soldi. Tutto è stato restituito alla 64 enne che non si era ancora accorta del furto subito.

Ma.Pl.