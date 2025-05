Rubano la borsa a un’anziana, poi fuggono in auto: fermati dopo un inseguimento

Pescia (Pistoia), 16 maggio 2025 – Coppia di ladri deruba una coppia di coniugi, ma l’intervento della Polizia di stato sventa il furto. E’ successo nel parcheggio del supermercato Esselunga di Pescia, mentre i due coniugi stavano caricando le buste della spesa in auto. Approfittando di un momento di distrazione, una donna si è avvicinata silenziosamente e ha sottratto con destrezza la borsa della signora, per poi darsi alla fuga a bordo di un'auto guidata da un complice. I due anziani si sono immediatamente recati al vicino Commissariato di Polizia, dove sono scattate le ricerche. Grazie alle immagini della videosorveglianza, le pattuglie della volante di Pescia sono riuscite a individuare in breve tempo l'auto dei sospetti e hanno intimato l'alt. I due malviventi, però, hanno ignorato l'ordine e si sono dati alla fuga, innescando un inseguimento che si è protratto fino a Chiesina Uzzanese, dove il veicolo è stato finalmente bloccato con il supporto della volante del Commissariato di Montecatini e di una pattuglia dei carabinieri.

Alla guida c'era una donna trovata in possesso di 1.000 euro in contanti, mentre il passeggero teneva con sé un coltello. Proseguendo nelle indagini, gli agenti sono riusciti a risalire alla posizione del telefono cellulare della vittima, individuandolo, insieme alla borsa rubata, in un cassonetto dell'immondizia dove era stato abbandonato durante la fuga. Una volta tornata in possesso del proprio cellulare, l'anziana ha scoperto che nel frattempo era stata effettuata una fraudolenta transazione da 1.000 euro sul suo conto corrente, prontamente bloccata e restituita insieme alla borsa e al suo contenuto. I due responsabili sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, uso illecito di carte di credito e porto abusivo di armi, oltre alle numerose infrazioni al Codice della strada commesse durante l'inseguimento.