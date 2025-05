Donna in fuga... senza patente. Inseguita nel traffico e denunciata

Non le era stata sufficiente la pesante sanzione di qualche mese fa. La cinquantenne spezzina è tornata alla guida pensando di aver saldato tutti i precedenti illeciti amministrativi dimenticando però un particolare: non ha ancora conseguito la patente e neppure avviato le pratiche per ottenere il foglio rosa. Ma nonostante questo particolare, evidentemente un “dettaglio“ per la donna, ha ripreso lo scooter continuando a girare per la città. Ma gli agenti della polizia locale che l’hanno fermata addirittura dopo un inseguimento nel traffico cittadino l’hanno così denunciata per recidiva nella guida senza patente e il veicolo è stato posto sotto sequestro. Dal punto di vista amministrativo le sono state elevate sanzioni per il mancato arresto all’alt degli agenti, passaggio con il semaforo rosso, guida pericolosa, violazione della segnaletica stradale per un ammontare complessivo di circa mille euro.

La pattuglia della polizia locale, impegnata l’altro pomeriggio in una serie di controlli predisposti dal comandante Francesco Bertoneri in zona Fossamastra, ha intercettato un motociclo proveniente dalla direzione Lerici. Il volto alla guida era noto perchè la donna, 57 anni spezzina, nello scorso ottobre era stata sorpresa alla guida dello stesso motociclo sprovvista di patente, mai conseguita, e denunciata penalmente per simulazione di reato. In quell’occasione era stata pesantemente sanzionata. Dopo aver regolarizzato il veicolo con pagamento della multa e l’attivazione della copertura assicurativa la donna è tornata alla guida ma ancora senza patente. Alla vista degli agenti che le hanno intimato l’alt è fuggita su viale San Bartolomeo guidando in modo pericoloso tra i veicoli e attraversando incroci con semaforo rosso. La pattuglia l’ha però bloccata all’altezza di via Saffi e dopo l’identificazione è scatata la denuncia penale per recidiva nella guida senza patente e il mezzo è stato sequestrato.

Massimo Merluzzi