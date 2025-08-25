La morbidissima Lena. Tranquilla e affettuosa

La morbidissima Lena è una gatta adulta di taglia media e di razza europea comune. Ospite del gattile di San Venerio ormai da un anno a questa parte, dopo essere stata ritrovata sola mentre vagava per il territorio, Lena (a detta dei volontari de L’Impronta che se ne prendono cura) non è più giovanissima; e sono anzi già diverse le primavere che conta sulle sue spalle. I suoi occhi color verde acqua sono resi ancora più magnetici dalle rime marcate che, come accentuate da un nero kajal naturale, li contornano. Il suo mantello, invece, nero tigrato su fondo marrone e a pelo corto, è soffice come una nuvola e cede dolcemente alla delicata pressione di carezze e grattini che Lena, appena acquisita un po’di confidenza, non si fa problemi a richiedere.

A riprova della sua età matura poi, Lena ha un’indole molto pacata e tranquilla: è in grado di stare anche da sola e non le interessa correre e saltare dietro a gomitoli o palline, perché ha capito che il vero lusso sta nelle piccole comodità quotidiane. Per essere felice le basteranno un morbido plaid su cui schiacciare pisolini, una confortevole sdraio indirizzata verso il tiepido sole del mattino, o una ciotola con crocchette e acqua fresca sempre a portata di zampa. Timida e un po’ paurosa a un primo approccio, Lena apprezza la compagnia tanto dei felini suoi simili che degli amici umani: se siete alla ricerca di una saggia compagna di vita, che condivida con voi la quotidianità e soprattutto i suoi (seppur piccoli) comfort, non vi resta dunque che andare a conoscerla.

Alma Martina Poggi