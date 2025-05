Tassista insegue e blocca lo scippatore: “Non potevo restare indifferente”. Poi l’abbraccio con la giovane derubata

Firenze, 13 maggio 2025 – Un tassista coraggioso, che di fronte a uno scippo non si è voltato dall’altra parte, ma ha rincorso il ladro e recuperato la borsa con tutta la refurtiva. “Erano le 21,30 di ieri sera - racconta Roberto Del Vecchio, che guida il taxi Milano 36 della Socota -. Mi ero un attimo accostato in piazza Frescobaldi per salutare una collega quando, all’improvviso, ho sentito delle urla.

Una ragazza era appena stata scippata da un uomo”. Roberto non ci pensa due volte e corre all’inseguimento del malvivente. “Ho come sempre seguito il mio istinto. Umanamente, non potevo far altro che aiutare quella ragazza”, racconta.

Come si vede dalla dash cam posizionata nell’auto di servizio, tutto avviene in una manciata di secondi. Il ladro scappa verso lungarno Guicciardini e il tassista riesce a bloccarlo in via Santo Spirito. “L’ho ‘chiuso’ con la macchina, accanto a delle impalcature - racconta il tassista -. Per fortuna non ha opposto resistenza. Credo non sia un tipo pericoloso. L’ho pure riconosciuto: lo vediamo quasi tutte le notti in centro. È uno di quei disgraziati che bivaccano e girano a vuoto”.

Recuperata la borsa, Roberto è tornato là dove era avvenuto lo scippo. La ragazza derubata, una straniera che vive a Firenze e che era uscita col fidanzato, quasi non ci credeva. “Mitico, mitico”!, si sente nel video. La gioia è palpabile. “Per me, una grande soddisfazione”, sorride il tassista. Che aggiunge: “Di notte, dal mio taxi, vedo purtroppo tanta gioventù bruciata, tanti ragazzi che vagano senza meta, smarriti tra alcol e droga. Scene davvero brutte”.

Roberto non è nuovo a gesti di altruismo. Una volta aiutò a ritrovare un ragazzino che si era perso. “Fa parte di me aiutare gli altri. Quando posso intervenire, lo faccio di cuore. E non chiedo assolutamente niente in cambio”.